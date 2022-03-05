Разрушение харьковского онкодиспансера после обстрелов "асвабадителей", – фото

Оккупанты обстреляли харьковский онкодиспансер. Здание разрушено, в сети опубликовали фото медучреждения после обстрелов "асвабадителей".

Враг не переставал бомбить Харьков всю ночь.

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Больше всего пострадали именно жилые районы – Салтовка, ХТЗ, Холодная гора и центр. После бомбардировок загорелось 40 жилых домов. Под обстрел попал также онкодиспансер.

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