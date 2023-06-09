Об этом заявил еврокомиссар по Юстиции Дидье Рейндерс, передает корреспондент 24 Канала с заседания Совета юстиции и внутренних дел ЕС.

Важно Не только опреснение и загрязнение: что грозит Черному морю после подрыва Каховской ГЭС

В ЕС будут расследовать военные преступления

По словам еврокомиссара, Европейский союз будет поддерживать национальные расследования в Украине и международные расследования Международного уголовного суда.

Те, кто ответственен за международные преступления, совершенные против Украины, должны быть привлечены к ответственности и должны возместить ущерб, поэтому я сразу после объявления о разрушении Каховской дамбы связался с Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным,

– сказал Рейндерс.

Еврокомиссар отметил, что генеральный прокурор Украины находится на связи с прокурором МУС Карином Ханом для организации совместного подхода к расследованию на национальном и международном уровнях.

В ООН "не уверены" в совершении военного преступления

Пока в ЕС намерены расследовать военные преступления российских захватчиков, Организация Объединенных Наций продолжает шокировать циничными заявлениями о техногенной катастрофе.

К слову, представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс в пятницу, 9 июня, заявил, что пока нет уверенности, что подрыв Каховской ГЭС – военное преступление. По его мнению, подрыв дамбы якобы "преждевременно" называют терактом.

Более того, он призвал сначала "провести независимое и прозрачное расследование", прежде чем обвинять Россию в террористическом акте и экоциде.

Поскольку обстоятельства инцидента остаются невыясненными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление,

– заявили в ООН.

В Офисе Президента Украины подвергли критике очередное заявление ООН. Михаил Подоляк заявил, что риторика ООН поражает своим "безупречным цинизмом", а также является фактом обнуления собственной репутации. Кроме того, в ОПУ считают, что Организация Объединенных Наций намеренно отказывается выполнять свои функции.