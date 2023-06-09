Про це заявив єврокомісар з питань Юстиції Дідьє Рейндерс, передає кореспондентка 24 Каналу із засідання Ради юстиції та внутрішніх справ ЄС.

Важливо Не лише опріснення і забруднення: що загрожує Чорному морю після підриву Каховської ГЕС

В ЄС будуть розслідувати воєнні злочини

За словами єврокомісара, Європейський союз буде підтримувати національні розслідування в Україні, а також міжнародні розслідування Міжнародного кримінального суду.

Ті, хто відповідальні за міжнародні злочини, скоєні проти України, повинні бути притягнуті до відповідальності та повинні відшкодувати збитки, тому я одразу після оголошення про руйнування Каховської дамби зв'язався з Генеральним прокурором України Андрієм Костіним,

– сказав Рейндерс.

Єврокомісар зазначив, що генеральний прокурор України знаходиться на зв'язку з прокурором МКС Каріном Ханом для організації спільного підходу розслідування на національному та міжнародному рівнях.

В ООН "не впевнені" у скоєні воєнного злочину

Поки в ЄС збираються розслідувати воєнні злочини російських загарбників, Організація Об'єднаних Націй продовжує шокувати цинічними заявами про техногенну катастрофу.

До слова, представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс у п'ятницю, 9 червня, заявив, що буцімто поки що немає впевненості, що підрив Каховської ГЕС – воєнний злочин. На його думку, підрив дамби буцімто "передчасно" називають терактом.

Ба більше, він закликав спочатку "провести незалежне та прозоре розслідування", перш ніж звинувачувати Росію у терористичному акті та екоциді.

Оскільки обставини інциденту залишаються нез'ясованими, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин,

– заявили в ООН.

В Офісі Президента України розкритикували чергову заяву ООН. Михайло Подоляк заявив, що риторика ООН вражає своїм "бездоганним цинізмом", а також є фактом обнулення власної репутації. Окрім того, в ОПУ вважають, що Організація Об'єднаних Націй навмисно відмовляється виконувати свої функції.