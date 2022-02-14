Потому это очевидное разрушение всей логики "Минска". Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

К теме Дума уже завтра рассмотрит обращение к Путину о признании боевиков

Россия разрушает Минские соглашения

Политик подчеркнул, что уже сам факт внесения в Госдуму проектов постановлений о признании на государственном уровне псевдоструктур доказывает, что для российской стороны постоянные упоминания "Минска" – это просто риторика и элемент пропаганды.

Стоит упомянуть, что российская сторона предпринимает и другие специфические шаги:

они пошли на принудительную паспортизацию жителей ОРДЛО,

создали и усиливают на оккупированных территориях рублевую зону,

пытаются интегрировать местную жизнь в российский административный механизм.

На сегодня никто не делал больших шагов на разрушение "Минска", чем российская сторона, к сожалению,

– подчеркнул Подоляк.

Поэтому чиновник считает, что Россия должна доказать свою приверженность Минским документам и восстановить хотя бы минимальное доверие.

Москва может признать боевиков

Россия уже восьмой год отправляет своих наемников на Донбасс и поставляет боевикам оружие. Однако теперь в Кремле задумали официально признать псевдореспублики на оккупированных территориях.

Госдума 15 февраля рассмотрит во время пленарного заседания палаты 2 проекта постановления о признании боевиков на оккупированном Донбассе. Затем эти обращения хотят направить президенту государства-агрессора Владимиру Путину.

Первый проект предусматривает, что после его одобрения, обращение Путину должны направить сразу. Такой вариант предложили коммунисты.

Второй проект внесли от путинской фракции "Единая Россия". В нем прописано, что обращение отправят не сразу к президенту, а сначала – в МИД, Минобороны и другие ведомства.

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