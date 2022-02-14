Відтак це очевидна руйнація всієї логіки "Мінська". Про це 24 каналу заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Дума вже завтра розгляне звернення до Путіна про визнання бойовиків

Росія руйнує мінські угоди

Політик наголосив, що вже мам факт внесення в Держдуму проєктів постанов про визнання на державному рівні псевдоструктура доводить, що для російської сторони постійні згадки "Мінськ" – це просто риторика та елемент пропаганди.

Варто згадати, що російська сторона робить й інші специфічні кроки:

Вони пішли на примусову паспортизацію жителів ОРДЛО,

створили і посилюють на окупованих територіях рубльову зону,

намагаються інтегрувати місцеве життя в російський адміністративний механізм.

На сьогодні ніхто не робив більших кроків на руйнацію "Мінська", ніж російська сторона, на жаль,

– наголосив Подоляк.

Тому чиновник вважає, що Росія повинна довести свою прихильність мінським документам і відновити хоча б мінімальну довіру.

Москва може визнати бойовиків

Росія вже восьмий рік відправляє своїх найманців на Донбас та постачає бойовикам зброю. Однак тепер у Кремлі задумали офіційно визнати псевдореспубліки на окупованих територіях.

Держдума 15 лютого розгляне під час пленарного засідання палати 2 проєкти постанови щодо визнання бойовиків на окупованому Донбасі. Потім ці звернення хочуть направити президенту держави-агресорки Володимиру Путіну.

Перший проєкт передбачає, що після його схвалення, звернення Путіну мають направити одразу. Такий варіант запропонували комуністи.

Другий проєкт внесли від путінської фракції "Єдина Росія". У ньому прописано, що звернення відправлять не одразу до президента, а спочатку – до МЗС, Міноборони та інших відомств.

Російська Дума голосуватиме за визнання бойовиків | На цю хвилину: