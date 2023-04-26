Форум стартует 25 и продлится до 28 апреля. Это уже шестой такой форум.

Обратите внимание Там не одна кандидатура, – Буданов о том, кто может заменить Путина

Денис Угрюмов – представитель движения "Свободная Ингрия" – ответил на вопрос о возможных сценариях разрушения России. В частности, все может начаться с приморского Калининграда. Там – наибольший потенциал. Между тем, дальше просто сработает эффект домино.

По словам Угрюмова, тогда Путину придется отозвать с фронта оккупантов, чтобы они наводили "порядок" внутри России. Если же бункерный дед это сделает, это ослабит позиции России по всем направлениям.

Кроме того, могут быть и другие сценарии. Угрюмов добавил, что как только в центральном аппарате России произойдет некий коллапс, например, умрет Путин, в России начнется политическая турбулентность.

Важно! Ингрия – исторический регион, расположенный на берегу Невы. Там расположен Санкт-Петербург. В настоящее время активисты движения "Свободная Ингрия" надеются, что их земля будет иметь шанс стать независимым государством.

Детали Форума

Участие в форуме принимают представители движений порабощенных народов и регионов России. Кроме того, к ним приобщаются аналитики, политики, дипломаты, эксперты, ученые и общественные деятели разных стран.

В частности, на форуме обсуждают возможности создания новой архитектуры глобальной и региональной безопасности.