Форум стартует 25 и продлится до 28 апреля. Это уже шестой такой форум.
Обратите внимание Там не одна кандидатура, – Буданов о том, кто может заменить Путина
Денис Угрюмов – представитель движения "Свободная Ингрия" – ответил на вопрос о возможных сценариях разрушения России. В частности, все может начаться с приморского Калининграда. Там – наибольший потенциал. Между тем, дальше просто сработает эффект домино.
По словам Угрюмова, тогда Путину придется отозвать с фронта оккупантов, чтобы они наводили "порядок" внутри России. Если же бункерный дед это сделает, это ослабит позиции России по всем направлениям.
Кроме того, могут быть и другие сценарии. Угрюмов добавил, что как только в центральном аппарате России произойдет некий коллапс, например, умрет Путин, в России начнется политическая турбулентность.
Детали Форума
Участие в форуме принимают представители движений порабощенных народов и регионов России. Кроме того, к ним приобщаются аналитики, политики, дипломаты, эксперты, ученые и общественные деятели разных стран.
В частности, на форуме обсуждают возможности создания новой архитектуры глобальной и региональной безопасности.