Форум стартуватиме 25 й триватиме до 28 квітня. Це – вже шостий такий форум.

Зверніть увагу Там не одна кандидатура, – Буданов про те, хто може замінити Путіна

Денис Угрюмов – представник руху "Вільна Інгрія" – відповів на запитання про можливі сценарії руйнування Росії. Зокрема, все може розпочатися з приморського Калінінграду. Там – найбільший потенціал наразі. Тим часом далі просто спрацює ефект доміно.

За словами Угрюмова, тоді Путіну доведеться відкликати з фронту окупантів, аби вони наводили "порядок" всередині Росії. Якщо ж бункерний дід це зробить, це ослабить позиції Росії на усіх напрямках.

Окрім того, можуть бути й інші сценарії. Угрюмов додав, що як тільки у центральному апараті Росії станеться якийсь колапс, наприклад, помре Путін, у Росії почнеться політична турбулентність.

Важливо! Інгрія – історичний регіон, який розташований на березі Неви. Там розташований Санкт-Петербург. Наразі активісти руху "Вільна Інгрія" сподіваються, що їхня земля матиме шанс стати незалежною державою.

Деталі Форуму

Участь у форумі беруть представники рухів поневолених народів і регіонів Росії. Окрім того, до них долучаються аналітики, політики, дипломати, експерти, науковці та громадські діячі різних країн.

Зокрема, під час форуму обговорюють можливості створення нової архітектури глобальної та регіональної безпеки.