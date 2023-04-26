Форум стартуватиме 25 й триватиме до 28 квітня. Це – вже шостий такий форум.
Зверніть увагу Там не одна кандидатура, – Буданов про те, хто може замінити Путіна
Денис Угрюмов – представник руху "Вільна Інгрія" – відповів на запитання про можливі сценарії руйнування Росії. Зокрема, все може розпочатися з приморського Калінінграду. Там – найбільший потенціал наразі. Тим часом далі просто спрацює ефект доміно.
За словами Угрюмова, тоді Путіну доведеться відкликати з фронту окупантів, аби вони наводили "порядок" всередині Росії. Якщо ж бункерний дід це зробить, це ослабить позиції Росії на усіх напрямках.
Окрім того, можуть бути й інші сценарії. Угрюмов додав, що як тільки у центральному апараті Росії станеться якийсь колапс, наприклад, помре Путін, у Росії почнеться політична турбулентність.
Деталі Форуму
Участь у форумі беруть представники рухів поневолених народів і регіонів Росії. Окрім того, до них долучаються аналітики, політики, дипломати, експерти, науковці та громадські діячі різних країн.
Зокрема, під час форуму обговорюють можливості створення нової архітектури глобальної та регіональної безпеки.