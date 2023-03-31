У ньому візьмуть участь не лише представники рухів поневолених народів і регіонів Росії, а й аналітики, політики, дипломати, експерти, науковці та громадські діячі різних країн. Зокрема, 12-й Міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку Павло Клімкін.

Попередній захід У Європарламенті відбудеться 5-й Форум вільних народів пост-Росії

Коли відбудеться Форум та хто братиме участь

Форум "Нове майбутнє Північної Євразії: архітектура постросійського простору" буде хабом для спілкування, аналітики, дискусій та пошуку найкращих рішень щодо деколонізації та деімперіалізації Росії.

Те, що ми робимо, – це антиколоніальна і національно-визвольна боротьба проти Кремля, імперіалізму Московії,

– зазначили організатори VI Форуму.

Він відбудеться у трьох містах Штатів:

25 та 26 квітня у Вашингтонському інституті Хадсона,

27 квітня у мерії Філадельфії,

28 квітня в Українському Інституті Америки в Нью-Йорку.

Під час нього відбудеться серія публічних заходів, в якій візьмуть участь понад 20 представників рухів поневолених народів і регіонів. А також представники, аналітики, політики, дипломати, експерти, науковці, громадські діячі з США, Канади та Європи.

Варто зауважити, що детальну інформацію з розкладом виступів і списком усіх спікерів опублікують згодом, 12–15 квітня, адже процес запрошення все ще триває.

На Форумі розглянуть глобальні питання та стратегії звільнення поневолених народів Росії

Під час Форуму учасники спробують дати відповіді на кілька дуже важливих питань, зокрема, щодо можливості уникнути Третьої світової війни та ядерних ударів, зміцнення та розширення всіх авторитарних і тоталітарні режимів.

Також розглянуть можливості створення нової архітектури глобальної та регіональної безпеки, стратегію Win-Win, у межах якої можна допомогти поневоленим націям і регіонам звільнитися від століття імперської окупації та експлуатації Росією. Зокрема, від "репресій, злиднів, геноцидів, депортацій, безглуздих імперських загарбницьких війн, втрати пам'яті, руйнування екосистем і екоцидів, ізоляції та інших принад "руського міра".

Справжній "русскій мір" – це, перш за все, насильство і несвобода, гніт, рабство, корупція, психічні травми, ГУЛАГи, церква, повністю контрольована ФСБ; чекісти, кумівство, доведена до абсурду бюрократія, переписування історії, рентна олігархія, штучний голод, тортури з боку спецназу та зґвалтування з боку поліції, лінгвоциди, доноси, тотальна нищівна експлуатація надр,

– зазначили організатори Форуму.

Вони підкреслили, що навіть у своїй назві Московія-імперія здійснила інтелектуально-історичну крадіжку та маніпулятивну монополізацію слов’янства, з яким вона має ще менше спільного, ніж із справжнім реальним. Мовиться про привласнення назви Русі.

Небезпека неподільної Росії та переваги звільнення поневолених народів

Організатори Форуму наголосили, що Росія – це зовсім не про балет, Толстого, Чайковського, Третьяковську галерею та інші кліше та стереотипи. Ці речі лише просувають у світі пропагандистські наративи про "велич єдиної і неподільної Русі" як моноліту та дозволяють посіяти стурбованість ризиками остаточного демонтажу Московської імперії шляхом її повної деколонізації. Однак страхи перед демонтажем Росії та ризики, з якими може зіткнутися світ, "досить швидко і легко можна нівелювати системною роботою".

Звісно, перехідний період може породити певну турбулентність, однак "створення нових незалежних держав, особливо за ініціативної та конструктивної участі вільного світу, матимуть у десять разів більше переваг, ніж негативів".

Натомість якщо Росія залишиться єдиною та неподільною країною, а деколонізації не відбудеться, то у світі залишиться держава-агресорка з другим за величиною ядерним арсеналом у руках тирана та армією, "якою керують посередності, невігласи та корупціонери". Яка до того ж однією рукою експортує ядерні технології в подібні їй держави, а іншою спонсорує тероризм у різних куточках світу. До того ж підкуповує політиків та журналістів цивілізованих країн та втручається у вибори.

Країна, яка вважає себе вищою інших народів та може піти "визволяти" й інші держави, і яка при цьому не зупиняється у внутрішніх репресіях, вбивствах, актах геноциду, катування тощо. Країна, яка власні копалини використовує як інструмент впливу, примусу, агресії та насилля.

Чи хотіли б ви, щоб і надалі була ізольована від цивілізованого світу, але єдина Росія, її дрейф у повну залежність і васалітет від КНР, що б зміцнити режим нового імператора Піднебесної з дуже нездоровими "амбіціями", комплексами, запитами?

– уточнили організатори.

Натомість плеяда нових незалежних держав не створюватимуть військової загрози для інших та можуть стати нормальними торгівельними партнерами. Такі країни будуть вигіднішими неподільної та ізольованої Росії сусіднім країнам та світовій архітектурі безпеки загалом.