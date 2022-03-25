Бои за Изюм продолжаются уже несколько дней подряд. Вооруженные Силы Украины сдерживают вражеское наступление, хотя оккупанты лживо заявляют о "взятии" города.
К теме В Харькове ночью обстреляли аэропорт и супермаркет: много погибших и раненых
Тем временем сам город из-за постоянных обстрелов россиян подвергся значительным разрушениям. Это подтверждают спутниковые снимки Maxar, сделанные 24 марта 2022 года.
Изюм на аэрофотоснимках
По словам городского главы Валерия Марченко, после мощных авиационных, артиллерийских и реактивных обстрелов оккупантов Изюм практически уничтожен.
"Снесены целые строительные блоки, полностью разрушены сети электричества, воды, газа, мобильной связи и интернета. От бомб сгорели исторические памятники. Разбомбили церкви. Взорваны мосты реки, соединявшие оба берега. Самый большой ужас для нас – то, что российская армия в Изюме осуществляет прицельные бомбардировки жилых массивов", – сообщал он.
Разрушенная в Изюме котельная и несколько жилых домов вокруг нее / Фото Maxar Technologies, 24 марта
Ориентировочно в 5 километрах к северо-западу от Изюма спутники зафиксировали колонну российской техники, которая движется в направлении города.
В Изюм направляется еще одна вражеская колонна / Фото Maxar Technologies, 24 марта
Примерно на таком же расстоянии, но на северо-востоке от Изюма, окопались российские гаубицы. Башни вражеской артиллерии направлены на центр города.
Российская самоходная артиллерия в поле под Изюмом / Фото Maxar Technologies, 24 марта
Поскольку мосты, которые соединяли реку Северский Донец, были частично разрушены, россияне обустроили 2 понтонные переправы.
Понтонная переправа через Северский Донец / Фото Maxar Technologies, 24 марта
Аэрофотоснимки также зафиксировали вблизи вражеских переправ колонну российских танков, которые движутся по шоссе.
Колонна танков движется на север вдоль Изюма / Фото Maxar Technologies, 24 марта
Несмотря на то, что Россия перебросила значительные силы в Изюм, захватить город оккупантам не под силу. ВСУ героически противостоят вражеским атакам, не теряя своих позиций и нанося врагу значительные потери. Вчера, 24 марта, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что наши военные ликвидировали около 400 россиян в районе Изюма.
Смотрите также – Харьков обстреляли ракетами "Калибр" с кораблей РФ: видео