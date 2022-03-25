Бої за Ізюм тривають уже кілька днів поспіль. Збройні Сили України стримують ворожий наступ, хоча окупанти брехливо заявляють про "взяття" міста.

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Тим часом саме місто через постійні обстріли росіян зазнало значних руйнувань. Це підтверджують супутникові знімки Maxar, зроблені 24 березня 2022 року.

Ізюм на аерофотознімках

За словами міського голови Валерія Марченка, після потужних авіаційних, артилерійських та реактивних обстрілів окупантів Ізюм практично знищений.

"Знесені цілі будівельні блоки, повністю зруйновані мережі електрики, води, газу, мобільного зв'язку та Інтернету. Від бомб згоріли історичні пам'ятки. Розбомбили церкви. Підірвані мости річки, що з'єднували обидва береги. Найбільший жах для нас – те, що російська армія в Ізюмі здійснює прицільні бомбардування житлових масивів", – повідомляв він.

Зруйнована в Ізюмі котельня та декілька житлових будинків навколо неї / Фото Maxar Technologies, 24 березня

Орієнтовно за 5 кілометрів на північний захід від Ізюма супутники зафіксували колону російської техніки, яка рухається в напрямку міста.

До Ізюма прямує ще одна ворожа колона / Фото Maxar Technologies, 24 березня

Приблизно на такій же відстані, але на північному сході від Ізюма, окопались російські гаубиці. Башти ворожої артилерії спрямовані на центр міста.

Російська самохідна артилерія в полі під Ізюмом / Фото Maxar Technologies, 24 березня

Оскільки мости, які з'єднували річку Сіверський Донець, були частково зруйновані, росіяни облаштували 2 понтонні переправи.

Понтонна переправа через Сіверський Донець / Фото Maxar Technologies, 24 березня

Аерофотознімки також зафіксували поблизу ворожих переправ колону російських танків, які рухаються по шосе.

Колона танків рухається на північ вздовж Ізюма​ / Фото Maxar Technologies, 24 березня

Попри те, що Росія перекинула значні сили до Ізюма, захопити місто окупантам не до снаги. ЗСУ героїчно протистоять ворожим атакам, не втрачаючи своїх позицій та завдаючи ворогу значних втрат. Учора, 24 березня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наші військові ліквідували близько 400 росіян у районі Ізюма.

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