Разрушения – масштабные: уничтоженные оккупантами университеты в Николаеве не возобновят до 1 сентября
Вражеские ракеты, которые оккупанты направили по Николаеву, повлекли за собой серьезные разрушения университетам города. Их вряд ли успеют восстановить до 1 сентября.
Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга, передает 24 канал.
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Враг выпустил 10 ракет по Николаеву
Ким подчеркнул, что восстановить университеты к началу учебного года невозможно.
Стоит понимать, что 5 ракет попали в один университет и 4 – в другой. Они не восстановятся. Сначала должна состояться экспертиза, которая установит, можно ли будет его использовать. Разрушения достаточно масштабны,
– рассказал глава Николаевской ОВА.
Сейчас на месте происшествия работают компетентные специалисты и различные комиссии.
Обстрел Николаева: главное
- российские оккупанты атаковали Николаев утром 15 июля. Сначала в городе прогремело несколько взрывов и только после этого объявили о воздушной тревоге. Подтвердил информацию о взрывах и мэр Николаева Александр Сенкевич. Именно он и подчеркнул, что их было более 10.
- Глава ОВА подчеркнул, что враг взялся за атаку. Он обратился в университеты демократических государств. Их Ким попросил называть Россию "тем, кем она является на самом деле, – террористом".
- Предварительно, известно о 2 пострадавших. Данные уточняются.
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