Разрушения – масштабные: уничтоженные оккупантами университеты в Николаеве не возобновят до 1 сентября

Вражеские ракеты, которые оккупанты направили по Николаеву, повлекли за собой серьезные разрушения университетам города. Их вряд ли успеют восстановить до 1 сентября.

Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга, передает 24 канал.

Важно Я его когда-то заканчивал, – Ким рассказал об ударах по университетам в Николаеве

Враг выпустил 10 ракет по Николаеву

Ким подчеркнул, что восстановить университеты к началу учебного года невозможно.

Стоит понимать, что 5 ракет попали в один университет и 4 – в другой. Они не восстановятся. Сначала должна состояться экспертиза, которая установит, можно ли будет его использовать. Разрушения достаточно масштабны,

– рассказал глава Николаевской ОВА.

Сейчас на месте происшествия работают компетентные специалисты и различные комиссии.

Обстрел Николаева: главное

российские оккупанты атаковали Николаев утром 15 июля. Сначала в городе прогремело несколько взрывов и только после этого объявили о воздушной тревоге. Подтвердил информацию о взрывах и мэр Николаева Александр Сенкевич. Именно он и подчеркнул, что их было более 10.

Глава ОВА подчеркнул, что враг взялся за атаку. Он обратился в университеты демократических государств. Их Ким попросил называть Россию "тем, кем она является на самом деле, – террористом".

Предварительно, известно о 2 пострадавших. Данные уточняются.

Достойно внимания – момент попадания в университеты Николаева сняли камеры: смотрите видео