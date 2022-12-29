К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.

Важно Сколько ракет защитники украинского неба сбили во время массированной атаки

Какие разрушения на Киевщине в результате ракетной атаки

По словам Кулебы, наши силы ПВО сбили до 20 ракет в Киевской области. В настоящее время продолжаются точные подсчеты. Оккупанты снова целились в объекты инфраструктуры региона.

В настоящее время есть незначительные разрушения жилых зданий Крюковщины. Это Вишневая территориальная громада. 10 домов без окон, есть разрушения крыш. Пострадавших нет,

– рассказал глава региона.

Кроме того, в Вышгородском районе также пострадал один дом. А в поселке Глеваха есть незначительные разрушения медучреждения, обошлось без пострадавших.

"Все восстановительные работы начнутся уже сегодня", – отметил Кулеба.

Глава региона добавил, что в Киевской области без света остаются 180 тысяч абонентов, действуют экстренные отключения. Это последствия прошлых ракетных обстрелов. Но в целом ситуация с электроснабжением уже лучше.

Сколько российских ракет сбили над Киевщиной

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Киевом около двух десятков российских ракет. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Уточнение от сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом", – подчеркнул мэр.