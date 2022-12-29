На щастя, обійшлось без постраждалих. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Важливо Скільки ракет захисники українського неба збили під час масованої атаки

Які руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки

За словами Кулеби, наші сили ППО збили до 20 ракет на Київщині. Наразі тривають точні підрахунки. Окупанти знову цілились в об’єкти інфраструктури регіону.

На цей момент є незначні руйнування житлових будівель Крюківщини. Це Вишнева територіальна громада. 10 будинків без вікон, є руйнування дахів. Постраждалих немає,

– розповів очільник регіону.

Окрім цього, у Вишгородському районі також постраждав один будинок. А в селищі Глеваха є незначні руйнування медзакладу, обійшлось без постраждалих.

"Усі відновлювальні роботи розпочнуться вже сьогодні", – зазначив Кулеба.

Очільник регіону додав, що наразі у Київській області без світла залишаються 180 тисяч абонентів, діють екстрені відключення. Це наслідки попередніх ракетних обстрілів. Але загалом ситуація з електропостачанням вже краща.

Скільки російських ракет збили над Київщиною

Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом близько двох десятків російських ракет. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Уточнення від сил ППО – вже 16 ракет знищили над Києвом", – наголосив мер.