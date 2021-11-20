Древнейшие упоминания о шоколаде можно найти у древних ольмеков на юге Мексики. Это произошло еще в доколумбовую эпоху.

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Попав в Старый мир на кораблях конкистадоров, напиток из какао-бобов стал альтернативой взрослым бренчам. В XIX веке плитки с добавлением молока и сахара завоевали безумную любовь детей.

Шоколадный бренд положил начало супругам

История шоколадной марки Ritter Sport, как бы это ни звучало банально, стартовала с любви. Кондитер Альфред Риттер влюбился в Клару Геттле – владелицу одного из магазинов, в котором он продавал свою продукцию.

Впоследствии пара обручилась в родном Бад-Канштатте близ Штутгарта. Во время медового месяца супруги принялись готовить шоколад дома. Семейное предприятие назвали просто Alrika. Кстати, фамилия бизнесмена переводится как "рыцарь или всадник".



Риттер основал компанию вместе с женой / Фото из фейсбука Ritter Sport

Внук основателя бренда Ritter Sport Альфред Теодор Риттер рассказал, что Клара сидела за кассой и работала над финансами. "Кроме того, она была действительно искусной в кондитерском деле", – добавил он.

В 1919 году супруги вывели на рынок собственную марку шоколада Alrika. Она содержала всего 3 начинки:

апельсиновую;

малиновую;

ромовую.

Продавали и сахарные изделия. Бизнес "пошел". Сладости Риттеров завоевывали все больше поклонников.

Бизнес во время экономического кризиса

В 1920 году на фабрике Риттеров работало 40 человек. К 1926 году их количество выросло вдвое. Также предприниматели смогли приобрести первый фирменный грузовик. В скромном Канштатте сладкому бизнесу становилось все теснее.

Мои дедушка с бабушкой решили переехать в Вальденбух в начале 1930 года. Как раз посреди Великой депрессии,

– отметил внук основателя.

Бизнес Риттер пережил с потерями "бурю" экономических проблем в 1920 годах. У немцев оставалось желание подсластить себе жизнь, даже несмотря на похудевшие кошельки.

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На новом месте, в Вальденбухе, предприниматели решили не набирать заново персонал. Они ежедневно возили своих проверенных, а потому и надежных кондитеров автобусом на работу и обратно. Такой трансфер был чем-то свежим и необычным для бизнес-модели "старого континента".

Легендарная "фишка" – квадратная плитка шоколада

Со временем Клара придумала еще одну деталь, ставшую чуть ли не главной фишкой сладкого бренда. Благодаря ей в ассортименте появились плитки шоколада знаменитой квадратной формы.

"Шоколад, который помещался бы в карман любой спортивной куртки и не ломался. А по весу был бы таким же, как обычная прямоугольная плитка", – объясняла соучредительница компании Ritter Sport Клара Риттер.

Полный выпуск "Корпораций мира" о Ritter Sport: смотрите видео

В 1920-х годах Европа переживала бум активного отдыха: бег, футбол, походы в горы. Все это стало очень популярным и повлияло на моду.

Появились спортивные куртки с квадратными карманами. Обычные прямоугольные шоколадки не влезали в них, часто ломались. Поэтому идея делать квадратные плитки того же веса, но по размеру карманы верхней одежды оказалась удивительно удачной. Так появилось то же квадратное лакомство Ritter Sport.

Бизнес на сладостях имел серьезный кризис

Трудные времена для бизнеса Риттеров начались в конце 1930 годов. Начались перебои в снабжении какао. В 1941 году производство вообще заморозили. Бизнес на сладостях в разгар войны не имел перспектив.

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Производство возобновилось уже через год после завершения Второй мировой войны. Не поколебала семейное дело даже смерть основателя. За "штурвал" встал его сын Альфред Отто Риттер. Он начал менять бизнес в соответствии с новыми временами.

Альфред Отто изъял из ассортимента:

прямоугольные плитки шоколада;

сладкие фигурки;

конфеты.

А оставил только знаменитые квадратные сладости. Ritter Sport приступил к экспорту в страны Европы.

Первая телереклама шоколада

Риттер-младший был талантливым маркетологом. В 1971 он запустил первую телевизионную рекламу своего шоколада. Также придумал лаконичный слоган. Квадратишь. Проктишь. Гут.

Когда в 1970-х годах немцы меняли черно-белые телевизоры на цветные, идея Риттера запустить яркую рекламу окупилась на 100%. Для этого был разработан новый пестрый дизайн оберток.

Следующий удачный эксперимент тоже начался с идеи, которая, казалось, была под ногами. В 1972 году на фабрике Риттера начали производить упаковку по собственной запатентованной технологии Knick-Pack.

В рекламе показали, как обычно приходится долго возиться с неудобной оберткой шоколада. В то же время плитку Риттеров можно открыть одним движением.

Телереклама шоколада от Ritter Sport: смотрите видео

Разнообразные вкусы сладостей

Сладкая империя Риттер разработала более 30 основных вкусов шоколадок. Идея в том, чтобы гурманы могли каждый день в течение месяца пробовать вкус начинки. Каждое воскресенье же пробовать по 2 разных вкуса.

По текстуре и вкусу это напоминает германский имбирный хлеб. Внутри есть мусс, наполненный специями, имбирем, перцем, гвоздикой, корицей, напоминающей Рождество. Все это обернуто молочным шоколадом. Вкусно! Эмми Мэйд Фуд-блогер

Для того чтобы привлечь внимание покупателей, Ritter Sport периодически начал выпускать лимитированные серии продукции. Точным попаданием в цель стали сладости с единорогом на обертке в 2016 году.

Плитки с миксом белого, молочного и розового шоколада были доступны только на официальном сайте компании. Желающих купить вкусно было так много, что портал несколько раз приостанавливал работу.

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Те, кому не хватило эксклюзивного лакомства, писали гневные письма производителям. Для этого явления в маркетинге есть специальное определение – эффект FOMO. Речь идет о страхе пропустить какую-нибудь новинку из лимитированной серии.

Доходило до того, что шоколадку с единорогом перепродавали по 100 долларов за плитку. В Ritter Sport даже сняли шутливое видео.



Различные виды шоколада / Фото из фейсбука Ritter Sport

Готовят на рецептах учредителей

Кроме классической плитки весом в 100 граммов, бренд выпускает 250-граммовые шоколадки, а также мини-версии. В 2021 году компания представила набор формочек, с помощью которых можно перетопить шоколад в фигурки шахмат, мыла или, например, свеч.

Заметьте! В компании утверждают, что сейчас Ritter Sport готовят на основе рецептов, придуманных еще учредителями. Все тонкости хранят "под замком", и они известны только избранным.

Правда, некоторые аспекты производства бренд готов показать публике. К примеру, на фабрике утверждают, что большая часть успеха – это качественные орехи. Их привозят из Турции.

Орехи, которые нам нужны, должны быть свободными от скорлупы с привлекательной поверхностью и правильного размера. Мы берем всего от 11 до 13 миллиметров,

– подчеркнул глава безопасности продукции Ritter Sport Криста.

Орехи сортируют дважды. Сначала это делают с помощью машинки, затем вручную. Миндаль и изюм едут на фабрики Риттеров из США.

Глава исследований и развития Ritter Sport Хартмут Роше отметил, что предприятие использует 2 сорта миндаля, и оба имеют очень тонкую кожуру. "Это то, что придает шоколаду особый вкус", – объяснил он.

Изюм должен быть без косточек, чтобы попасть в квадратную шоколадку.

Семейный бизнес был под угрозой

Сегодня компанией владеет уже третье поколение Риттеров. Было время, когда бизнес мог прекратить существование как семейное дело. В 1974 году Альфред Отто умер, а его наследник Альфред Теодор не хотел связывать жизнь с кондитерским делом.

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Он работал психотерапевтом и интересовался экологией, в частности, альтернативными источниками энергии. Компанией руководила его мама и наемные менеджеры. Альфред же был совершенно безразличен к бизнесу Риттеров.

Не исключено, что в будущем он мог просто продать шоколадную империю. Неожиданно переломным моментом для германского бренда стала Чернобыльская катастрофа. Из-за радиоактивного облака, дошедшего до Турции, компания полностью потеряла плантацию фундука.



Производство шоколадного бренда / Фото из фейсбука Ritter Sport

Все было настолько серьезно, что возник вопрос о дальнейшем существовании компании в обычном виде. Реальная угроза потерять семейное дело подтолкнула Альфреда сменить психотерапию на бизнес.

Обратите внимание! В то время, то есть, в 1986 году, на Риттере работало 710 человек. Финансовый оборот компании составил 400 миллионов марок. В европейские страны экспортировали 10% продукции.

Сейчас Ritter Sport экспортируют квадратные сладости более чем в 100 стран по всему миру. Количество персонала – более 1600 человек. Кстати, сейчас название компании звучит как Alfred Ritter&Co. Поскольку наследников династии всегда называют именем Альфред, то и название никогда не теряет актуальности.

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