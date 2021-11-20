Найдавніші згадки про шоколад можна знайти в древніх ольмеків на півдні Мексики. Це відбулось ще в доколумбову епоху.

Читайте також Втеча ексдиректора компанії й дизельні махінації: Renault вляпалася у кілька гучних скандалів

Потрапивши у Старий світ на кораблях конкістадорів, напій із какао-бобів став альтернативою дорослих "дринків". У XIX столітті плитки з додаванням молока і цукру завоювали шалену любов дітей.

Шоколадний бренд започаткувало подружжя

Історія шоколадної марки Ritter Sport, як би це не звучало банально, стартувала з кохання. Кондитер Альфред Ріттер закохався у Клару Геттле – власницю однієї з крамниць, у якій він продавав свою продукцію.

Згодом пара побралася у рідному Бад-Канштатті поблизу Штутгарта. Під час медового місяця подружжя взялося готувати шоколад удома. Сімейне підприємство назвали просто Alrika. До речі, прізвище бізнесмена перекладається як "лицар або вершник".



Ріттер заснував компанію разом із дружиною / Фото з фейсбуку Ritter Sport

Онук засновника бренду Ritter Sport Альфред Теодор Ріттер розповів, що Клара сиділа за касою та працювала над фінансами. "Окрім того, вона була справді майстерна у кондитерській справі", – додав він.

У 1919 році подружжя вивело на ринок власну марку шоколаду Alrika. Вона мала лише 3 начинки:

апельсинову;

малинову;

ромову.

Продавали й цукрові вироби. Бізнес "пішов". Солодощі Ріттерів завойовували все більше прихильників.

Бізнес під час економічної кризи

У 1920 році на фабриці Ріттерів працювало 40 людей. До 1926 року їхня численність зросла вдвічі. Також підприємці змогли придбати першу фірмову вантажівку. У скромному Канштатті солодкому бізнесу ставало все тісніше.

Мої дідусь із бабусею вирішили переїхати у Вальденбух на початку 1930 років. Якраз посеред Великої депресії,

– зазначив онук засновника.

Бізнес Ріттерів пережив із втратами "бурю" економічних проблем у 1920 роках. У німців залишалося бажання підсолодити собі життя, навіть попри схудлі гаманці.

Варто прочитати Діти будуть у захваті: корисні рисові кульки в шоколаді за 15 хвилин

На новому місці, у Вальденбуху, підприємці вирішили не набирати заново персонал. Вони щодня возили своїх перевірених, а відтак і надійних кондитерів автобусом на роботу і назад. Такий трансфер був чимось свіжим і незвичним для бізнес-моделі "старого континенту".

Легендарна "фішка" – квадратна плитка шоколаду

З часом Клара придумала ще одну деталь, яка стала чи не головною фішкою солодкого бренду. Завдяки їй в асортименті з'явилися плитки шоколаду знаменитої квадратної форми.

"Шоколад, який поміщався б у кишеню будь-якої спортивної куртки й не ламався. А за вагою був би таким самим, як звичайна прямокутна плитка", – пояснювала співзасновниця компанії Ritter Sport Клара Ріттер.

Повний випуск "Корпорацій світу" про Ritter Sport​: дивіться відео

У 1920 роках Європа переживала бум активного відпочинку: біг, футбол, походи в гори. Усе це стало надзвичайно популярним та вплинуло на моду.

З'явилися спортивні куртки з квадратними кишенями. Звичайні прямокутні шоколадки не влазили в них, часто ламалися. Тож ідея робити квадратні плитки тої самої ваги, але за розміром кишені верхнього одягу виявилася напрочуд вдалою. Так з'явилися ті самі квадратні ласощі Ritter Sport.

Бізнес на солодощах мав серйозну кризу

Скрутні часи для бізнесу Ріттерів почалися наприкінці 1930 років. Почалися перебої у постачанні какао. У 1941 році виробництво взагалі заморозили. Бізнес на солодощах у розпал війни не мав перспектив.

Цікаво Як бренди стають символами якості: історії успіху

Виробництво відновилася вже через рік після завершення Другої світової війни. Не похитнула сімейну справу навіть смерть засновника. За "штурвал" став його син Альфред Отто Ріттер. Він почав змінювати бізнес відповідно до нових часів.

Альфред Отто вилучив з асортименту:

прямокутні плитки шоколаду;

солодкі фігурки;

цукерки.

Натомість залишив лише знамениті квадратні солодощі. Ritter Sport розпочав експорт у країни Європи.

Перша телереклама шоколаду

Ріттер-молодший був талановитим маркетологом. У 1971 році він запустив першу телевізійну рекламу свого шоколаду. Також придумав лаконічний слоган. Квадратіш. Практіш. Гут.

Коли у 1970 роках німці міняли чорно-білі телевізори на кольорові, ідея Ріттера запустити яскраву рекламу окупилася на 100%. Для цього розробили новий строкатий дизайн обгорток.

Наступний вдалий експеримент теж почався з ідеї, яка, здавалося, була під ногами. У 1972 році на фабриці Ріттера почали виробляти паковання за власною запатентованою технологією Knick-Pack.

У рекламі показали, як зазвичай доводиться довго вовтузитися із незручною обгорткою шоколаду. Водночас плитку Ріттерів можна відкрити одним рухом.



Телереклама шоколаду від Ritter Sport: дивіться відео

Різноманітні смаки солодощів

Солодка імперія Ріттер розробила понад 30 основних смаків шоколадок. Ідея в тому, щоби гурмани могли щодня впродовж місяця куштувати смак начинки. Кожної неділі ж пробувати по 2 різні смаки.

За текстурою і смаком це нагадує німецький імбирний хліб. Усередині є мус, наповнений спеціями, імбиром, перцем, гвоздикою, корицею, що нагадує мені Різдво. Усе це загорнуте у молочний шоколад. Смачно! Еммі Мейд Фуд-блогерка

Для того, щоб привернути увагу покупців, Ritter Sport періодично почав випускати лімітовані серії продукції. Точним попаданням у ціль стали солодощі з єдинорогом на обгортці у 2016 році.

Плитки з міксом білого, молочного і рожевого шоколадів були доступними лише на офіційному сайті компанії. Охочих купити смаколик було так багато, що портал декілька разів припиняв роботу.

Пізнавально Компанії як печиво: що було б, якби Apple, Microsoft і Google випускали солодощі – смішні фото

Ті, кому не вистачило ексклюзивних ласощів, писали гнівні листи до виробників. Для цього явища у маркетингу є спеціальне визначення – ефект FOMO. Мовиться про страх пропустити якусь новинку з лімітованої серії.

Доходило до того, що шоколадку з єдинорогом перепродували по 100 доларів за плитку. У Ritter Sport навіть зняли жартівливе відео.



Різні види шоколаду / Фото з фейсбуку Ritter Sport

Готують на рецептах засновників

Окрім класичної плитки вагою 100 грамів, бренд випускає 250-грамові шоколадки, а також мініверсії. У 2021 році компанія презентувала набір формочок, за допомогою яких можна перетопити шоколад на фігурки шахів, мила чи, наприклад, свічок.

Зауважте! У компанії стверджують, що зараз Ritter Sport готують на основі рецептів, придуманих ще засновниками. Усі тонкощі зберігають "під замком", і вони відомі лише обраним.

Щоправда, деякі аспекти виробництва бренд таки готовий показувати публіці. Наприклад, на фабриці стверджують, що велика частина успіху – це якісні горіхи. Їх привозять із Туреччини.

Горіхи, які нам потрібні, мають бути вільними від шкарлупи, з привабливою поверхнею та правильного розміру. Ми беремо лише від 11 до 13 міліметрів,

– наголосив голова безпеки продукції Ritter Sport Кріста.

Горіхи відсортовують двічі. Спершу це роблять за допомогою машинки, а потім вручну. Мигдаль та родзинки їдуть на фабрики Ріттерів зі США.

Голова досліджень і розвитку Ritter Sport Хартмут Роше відзначив, що підприємство використовує 2 сорти мигдалю, і обидва мають дуже тонку шкірку. "Це те, що надає шоколадові особливого смаку", – пояснив він.

Родзинки ж мають бути без кісточок, щоби потрапити у квадратну шоколадку.

Сімейний бізнес був під загрозою

Сьогодні компанією володіє вже третє покоління Ріттерів. Був час, коли бізнес міг припинити існування як сімейна справа. У 1974 році Альфред Отто помер, а його спадкоємець Альфред Теодор не хотів пов'язувати життя з кондитерською справою.

Зауважте Країни для любителів шоколаду: де найкраще поласувати туристам

Він працював психотерапевтом і цікавився екологією, зокрема альтернативними джерелами енергії. Компанією керувала його мама і наймані менеджери. Альфред же був абсолютно байдужим до бізнесу Ріттерів.

Не виключено, що у майбутньому міг просто продати шоколадну імперію. Несподівано переломним моментом для німецького бренду стала Чорнобильська катастрофа. Через радіоактивну хмару, яка дійшла до Туреччини, компанія повністю втратила плантацію фундука.



Виробництво шоколадного бренду / Фото з фейсбуку Ritter Sport

Усе було настільки серйозно, що постало питання про подальше існування компанії у звичному вигляді. Реальна загроза втратити сімейну справу підштовхнула Альфреда проміняти психотерапію на бізнес.

Зверніть увагу! На той час, тобто, у 1986 році, на Ріттерів працювало 710 людей. Фінансовий оборот компанії сягнув 400 мільйонів марок. У європейські країни експортували 10% продукції.

Зараз Ritter Sport експортують квадратні солодощі у понад 100 країн по всьому світу. Кількість персоналу – понад 1600 людей. До речі, зараз назва компанії звучить як Alfred Ritter&Co. Оскільки спадкоємців династії завжди нарікають іменем Альфред, то й назва ніколи не втрачає актуальності.

Про екопринципи компанії та скандальну змову – дізнайтесь у повному випуску програми.