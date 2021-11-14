Стихия повредила дома и повалила деревья. К счастью, сообщений о травмах среди людей пока нет.
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Последствия непогоды
Стихия накрыла восток США 13 ноября. В штатах зафиксировали сильный ветер, град и столбы воздуха, похожие на торнадо. Как следствие – непогода повредила дома, повалила деревья. На видео, снятых в пострадавших районах, видно, что в воздух поднимаются обломки. Также примерно 20 тысяч домов остались без электричества.
Главный метеоролог станции Райан Ханрахан сказал, что по крайней мере 2 ветровые колонны появились с явным признаком торнадо.
Что известно о торнадо в США?
Географические условия и климат во внутренних районах Соединенных Штатов способствуют образованию ураганов и торнадо. Более того, как пишет BBC, три четверти торнадо в мире приходятся на Северную Америку. Подавляющее большинство из них происходят в центральной части США – в регионе, который называют "Аллеей торнадо".
Появление торнадо в США в целом объяснить просто. Теплый влажный воздух Мексиканского залива встречается с сухим холодным воздухом со Скалистых гор, зажатым воздушными потоками с востока страны. Это часто создает условия, ведущие к сильным грозам.
Где зафиксировали непогоду:
- Национальная метеорологическая служба подтвердила сообщения о граде на Лонг-Айленде, а порывы ветра со скоростью 40 миль в час (более 64 километров в час) были зарегистрированы в аэропорту "Монток".
- Также были сообщения о небольшом граде в Коннектикуте.
- В целом из-за суровой погоды были задержаны 143 рейса, вылетающие из аэропортов Ньюарка, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Бостона.
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Последствия непогоды / Фото The Independent
Заметим, что только недавно – в конце октября – в городке Лейк-Чарльз, что в США, зафиксировали мощный торнадо. Ранения в результате бедствия получили два человека, с десяток домов получили существенные разрушения.