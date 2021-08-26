Высокая вода разрушила десятки домов, более 1200 зданий были серьезно повреждены. В пострадавших регионах – значительные проблемы с электричеством и мобильной связью. Паводковые воды повредили трансформаторы.

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Мадуро подписал приказ о чрезвычайном положении

Есть также пропавшие без вести, сколько их – точно неизвестно, однако власти уверяют, что их поисками активно занимаются.

Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида,

– сказал Николас Мадуро во время совещания относительно стихийного бедствия.

В центре города Мерида открыли сбор гуманитарной помощи. Здесь люди могут получить воду, продукты и теплую одежду. В пострадавшие регионы направили бригады медиков.

Обратите внимание! По предварительным подсчетам, от удара стихии пострадали около 55 тысяч человек.

Смотрите видео из Венесуэлы:

Недавно ураган пронесся по Мексике

Отметим, что недавно непогода принесла сокрушительные наводнения в Мексику и США. Мексику накрыл ураган третьей категории Грейс. Его жертвами стали 8 человек.

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А в американском Теннесси возникло сильное наводнение, которое унесло более 20 жизней. Десятки пропавших местных жителей искали спасатели. Из-за непогоды заблокировало дороги, также повреждены вышки мобильной связи.