Висока вода зруйнувала десятки будинків, понад 1200 будівель були серйозно пошкоджені. У постраждалих регіонах – значні проблеми з електрикою та мобільним зв'язком. Паводкові води пошкодили трансформатори.

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Мадуро підписав наказ про надзвичайний стан

Є також зниклі безвісти, скільки їх – точно невідомо, проте влада запевняє, що їхніми пошуками активно займаються.

Я хочу підписати указ про надзвичайний стан строком на 90 днів у зв'язку з дощами, які призвели до стихійних лих в штатах Апуре, Болівар, Яракуй, Сулія і Меріда,

– сказав Ніколас Мадуро під час наради щодо стихійного лиха.

У центрі міста Меріда відкрили збір гуманітарної допомоги. Тут люди можуть отримати воду, продукти та теплий одяг. У постраждалі регіони направили бригади медиків.

Зверніть увагу! За попередніми підрахунками від удару стихії постраждали близько 55 тисяч людей.

Дивіться відео з Венесуели:

Нещодавно ураган пронісся Мексикою

Зазначимо, що нещодавно негода принесла нищівні повені в Мексику та США. Мексику накрив ураган третьої категорії Грейс. Його жертвами стали 8 людей.

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А у американському Теннессі виникла сильна повінь, яка забрала понад 20 життів. Десятки зниклих місцевих жителів шукали рятувальники. Через негоду заблокувало дороги, також пошкоджені вишки мобільного зв'язку.