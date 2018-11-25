Разрушенные дома и инфраструктура: президент Латвии посетил Донбасс

Раймондс Вейонис, президент Латвии, посетил район проведения Операции Объединенных сил, чтобы воочию убедиться, что российские оккупанты ведут необъявленную войну не только с украинскими военными, но и против мирного населения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

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Президент Латвийской Республики встретился с начальником штаба и первым заместителем командующего объединенных сил Валерием Залужным с целью получения актуальной информации о ситуации в районе ООС.

Президент Латвии в штабе украинской армии

Особое внимание посвятили во время встречи характеру и особенностям ООС и вообще вопросам безопасности в регионе.

Несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать ситуацию на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий,

– отметил Залужный.

"Господин Вейонис осмотрел разрушенные русскими жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", – также говорится в сообщении штаба ООС.

Кроме того, президент Латвийской Республики посетил одну из воинских частей, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, лично встретился и общался с ними.

Напомним, президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис с 24 ноября находится с официальным визитом в Украине, и одним из пунктов программы визита было посещение территории Донбасса вблизи линии соприкосновения, где проходит российско-украинская война.