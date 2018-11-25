19:45
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Разрушенные дома и инфраструктура: президент Латвии посетил Донбасс

      171 Читати новину українською
      Президент Латвии в районе ООС
      Президент Латвии в районе ООС / Facebook

      Раймондс Вейонис, президент Латвии, посетил район проведения Операции Объединенных сил, чтобы воочию убедиться, что российские оккупанты ведут необъявленную войну не только с украинскими военными, но и против мирного населения.

      Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Санкции против России: президент Латвии сделал важное заявление

      Президент Латвийской Республики встретился с начальником штаба и первым заместителем командующего объединенных сил Валерием Залужным с целью получения актуальной информации о ситуации в районе ООС.

      Президент Латвии в штабе украинской армии

      Особое внимание посвятили во время встречи характеру и особенностям ООС и вообще вопросам безопасности в регионе.

      Несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать ситуацию на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий,
      – отметил Залужный.

      "Господин Вейонис осмотрел разрушенные русскими жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", – также говорится в сообщении штаба ООС.

      Кроме того, президент Латвийской Республики посетил одну из воинских частей, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, лично встретился и общался с ними.

      Напомним, президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис с 24 ноября находится с официальным визитом в Украине, и одним из пунктов программы визита было посещение территории Донбасса вблизи линии соприкосновения, где проходит российско-украинская война.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Латвия Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      44
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сегодня , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 1767
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сегодня , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 2179
      Россия беспомощна из-за санкций
      сегодня , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2719
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 09:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 36332
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      А что такое Апрель – хочет быть звездой, потому что стал бабой, – Иво Бобул разнес ажиотаж вокруг Зианджи
       1 февраля , 17:22
      Главные новости 1 мая: первомайские демонстрации и Армения дальше без премьера
       2 мая , 08:01
      Андрей Шевченко побывал на свадьбе дочери своего помощника (фото)
       22 сентября , 15:11
      Подержанные авто из Европы значительно подешевеют
       6 ноября , 11:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук