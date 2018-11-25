Зруйновані будинки та інфраструктура: президент Латвії відвідав Донбас

Раймондс Вейоніс, президент Латвії, відвідав район проведення Операції Об’єднаних сил, щоб на власні очі переконатися, що російські окупанти ведуть неоголошену війну не лише з українськими військовими, а й проти мирного населення.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

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Президент Латвійської Республіки зустрівся з начальником штабу та першим заступником Командувача об'єднаних сил Валерієм Залужним з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації в районі ООС.



Президент Латвії в штабі української армії

Особливу увагу присвятили під час зустрічі характеру та особливостям ООС та загалом питанням безпеки у регіоні.

Попри Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати ситуацію на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій,

– наголосив Залужний.

"Пан Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури", – також йдеться у повідомленні штабу ООС.

Окрім того, президент Латвійської Республіки відвідав одну з військових частин, де познайомився з умовами життя та побутом військових, особисто зустрівся та спілкувався з ними.

Нагадаємо, президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс з 24 листопада перебуває з офіційним візитом в Україні, і одним з пунктів програми візиту були відвідини території Донбасу поблизу лінії зіткнення, де триває російсько-українська війна.