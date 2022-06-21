Пострадавшего мужчину с травмами головы доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

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Из-за обстрелов в полиции возбуждено дело

Россияне открыли огонь по метрополитену около 23:55. В результате обстрелов повреждена крыша, частично разрушены стены, а также выбиты оконные рамы. Кроме того, взрывная волна повредила стену против выхода из депо и частично разрушила вагоны.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Работа полиции осуществлялась совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
– рассказали правоохранители.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Собранные материалы будут переданы в Службу безопасности Украины.

Последствия обстрела метрополитена в Харькове
Последствия обстрела метрополитена в Харькове

Россияне повредили поезда метро
Россияне повредили поезда метро

Обломки от обстрелов здания метрополитена
Обломки от обстрелов здания метрополитена

Взрывная волна повредила стену возле метрополитена
Взрывная волна повредила стену возле метрополитена

Напомним, ранее начальник главного управления полиции Харьковщины Владимир Тимошко говорил, что пострадавший мужчина находится в состоянии средней тяжести . Он назвал такие удары "криком отчаяния врага". Ведь так россияне надеются, что харьковчане начнут паниковать и массово уезжать из города.

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Детали об обстрелах Харькова 21 июня

  • Российские кафиры в обед обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате погибли 5 жителей Индустриального района города , а еще 11 - получили ранения. Кроме того, разрушения получили жилые и коммерческие дома. Обратите внимание, что в этом районе нет никаких военных объектов.
  • На севере Харьковской области 8-летняя девочка погибла из-за сильных осколочных ранений. Мать ребенка получила повреждения. Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов рассказал , что это произошло в селе Безруков Дергачевской общины.
  • Кроме того, во вражеский огонь попал Чугуев. Там погибли 6 местных жителей , а еще 3 – получили ранения.

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