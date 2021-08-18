Разрушительная стихия на Гаити начала объединять страны вокруг

В Гаити власти, не успев пережить политический коллапс после убийства президента, настигла еще одна беда – страна борется с последствиями разрушительного катаклизма. 14 августа на западе страны произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла.

Эпицентр катастрофы всего в 125 километрах от столицы страны – города Порт-о-Пренс. Однако и на этом беды гаитян не заканчиваются. Ведь вслед за землетрясением на страну обрушился еще и тропический шторм Грейс, который принес за собой проливные дожди. Некогда твердый грунт превратился в вязкую грязь, что существенно усложнило задачу спасателей по разбору завалов и поиску пострадавших.

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В результате мощнейшего землетрясения погибли почти полторы тысячи человек, и это только те, кого уже удалось найти под завалами. Количество пропавших без вести подсчитать пока не удалось. Еще почти 7 тысяч человек получили ранения, а десятки тысяч остались без крыши над головой. Теперь эти же регионы заливает дождем.

Беда в Гаити начала объединять страны

Среди зданий, которые разрушило землетрясения оказались дома, церкви и школы. Некоторые больницы также под угрой обрушения, пациентов выводят из здания и располагают в палатках поблизости. В итоге остальные медучреждения перегружены, запасы лекарств начинают постепенно заканчиваться, в то время как спасатели привозят все больше и больше пострадавших, которые нуждаются в медицинской помощи.

Некоторые люди, которые поступили в местные больницы с переломами, уже пару дней не могут получить даже обезболивающие, врачи отвечают – больнице просто не хватает медикаментов. Гаити оказалось в крайне затруднительном положении. Правительство пытается наладить поставки гуманитарной помощи из других стран. Однако сделать это сложно, даже при условии, что соседние страны готовы помочь.

Проблема в том, что страна фактически разорвана отдельные регионы, которые контролируют местные банды. И сейчас подвоз помощи к месту катастрофы крайне затруднен из-за того, что её нужно провозить через эти смутные районы. Потому правительство пытается вести с ними переговоры, чтобы те все таки открыли коридор для доставки гуманитарной помощи.



Страна фактически разорвана отдельные регионы / Фото AP

И эта беда в Гаити, похоже, наконец начала объединять страны вокруг. США, которые сторонились политического кризиса на Гаити, направили в страну поисково-спасательную команду в составе 65 человек, а также специализированное оборудование и медицинские принадлежности. Американцы также при помощи вертолетов перевозят медперсонал из Порт-о-Пренс в зону землетрясения и эвакуируют раненых обратно в столицу.

Президент Мексики также призвал забыть о политике помочь гаитянам. Два самолета мексиканских ВВС отправились в Гаити для экстренной помощи пострадавшим. На борту самолета более 15 тонн гуманитарной помощи.

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Самое страшное землетрясение для Гаити

Такие катаклизмы для Гаити не первые, но землетрясение побило все возможные рекорды магнитуды. Подземные толчки магнитудой в 5,9 произошли в 2018 году, тогда в результате трагедии погибли свыше десятка людей.

Самым страшной для Гаити оказалось землетрясение 2010 года. Тогда страшные толчки магнитудой в 7,1 произошли всего в 75 километрах от сегодняшнего эпицентра. Столице Гаити был нанесен колоссальный урон, а жертвами катастрофы стали более 230 тысяч человек. Около 60% всех построек в городе были разрушены, а почти полтора миллиона человек остались без жилья.

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Именно те события 2010 года породили и еще одну проблему – политический кризис, результаты которого видны и сегодня. Спустя 11 лет, новая катастрофа. И протекает она на фоне нового политического кризиса, связанного с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Похоже, что президент Мексики был прав. Миру стоит ненадолго забыть о границах, и сделать все возможное, чтобы помочь гаитянам справиться с последствиями землетрясения. Ведь впереди их, скорее всего ждет новая глава политического упадка.

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