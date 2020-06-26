Жители поселка Бытков Ивано-Франковской области 26 июня вновь говорят о серьезном подтопления. Сильный ливень подняла уровень местной реки Розсич на несколько метров.

Бурная вода начала обрывать берега, вышла на улицы и снова вызвала подтопления. Об этом сообщает местный депутат Василий Сенатович на своей фейсбук-странице.

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Какова ситуация в Быткове состоянию на вечер 26 июня

Вода с улицы, в частности, выливается на центральную дорогу. Проезд для грузовых автомобилей ограничен.

Председатель Пасичнянской ОТО Андрей Гунда сообщил о еще десятке поврежденных мостов на сегодняшний день.

Из-за потопа оборвало также газовую линию.

Обычно река Розсич – это поток "лягушке по колено". Никто не ожидал такого бедствия из-за сильного дождя. Бытков приходит в себя после ливня,

– говорят жители.

Смотрите видео бурного потока реки Розсич в Быткове:

Бытков после ливня: смотрите видео

Село Бытков на карте:

Наводнение на Западной Украине: последние новости

С 20 июня Украину накрыли сильные наводнения. Больше всего пострадала Буковина, Прикарпатье, Закарпатье и Львовщина. Кроме того, подтопления зафиксировали в Ровненской, Тернопольской и Винницкой областях.

По состоянию на 26 июня известно о трех погибших от разрушительных паводков в западных областях Украины. Также до сих пор ведутся поиски по меньшей мере трех человек.

Пропавших без вести в Верховинском районе ежедневно ищут военнослужащие Нацгвардии.

По состоянию на 26 июня остаются подтопленными: