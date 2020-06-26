Разрывает берега и дороги: на Прикарпатье река Розсич выходит из берегов – відео
Жители поселка Бытков Ивано-Франковской области 26 июня вновь говорят о серьезном подтопления. Сильный ливень подняла уровень местной реки Розсич на несколько метров.
Бурная вода начала обрывать берега, вышла на улицы и снова вызвала подтопления. Об этом сообщает местный депутат Василий Сенатович на своей фейсбук-странице.
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Какова ситуация в Быткове состоянию на вечер 26 июня
- Вода с улицы, в частности, выливается на центральную дорогу. Проезд для грузовых автомобилей ограничен.
- Председатель Пасичнянской ОТО Андрей Гунда сообщил о еще десятке поврежденных мостов на сегодняшний день.
- Из-за потопа оборвало также газовую линию.
Обычно река Розсич – это поток "лягушке по колено". Никто не ожидал такого бедствия из-за сильного дождя. Бытков приходит в себя после ливня,
– говорят жители.
Смотрите видео бурного потока реки Розсич в Быткове:
Бытков после ливня: смотрите видео
Село Бытков на карте:
Наводнение на Западной Украине: последние новости
- С 20 июня Украину накрыли сильные наводнения. Больше всего пострадала Буковина, Прикарпатье, Закарпатье и Львовщина. Кроме того, подтопления зафиксировали в Ровненской, Тернопольской и Винницкой областях.
- По состоянию на 26 июня известно о трех погибших от разрушительных паводков в западных областях Украины. Также до сих пор ведутся поиски по меньшей мере трех человек.
- Пропавших без вести в Верховинском районе ежедневно ищут военнослужащие Нацгвардии.
По состоянию на 26 июня остаются подтопленными:
- 262 населенных пункта;
- 7731 дом;
- 13 объектов социальной и бытовой сферы;
- 4553 подвала;
- 12411 приусадебных участков.
- Наводнение разрушило 154 километра автодорог, еще 598 километров – повреждены.