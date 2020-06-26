Мешканці селища Битків Івано-Франківської області 26 червня знову кажуть про серйозне підтоплення. Сильна злива підняла рівень місцевої річки Розсіч на декілька метрів.

Бурхлива вода почала обривати береги, вийшла на вулиці і знову спричинила підтоплення. Про це повідомляє місцевий депутат Василь Сенатович на своїй фейсбук-сторінці.

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Яка ситуація в Биткові станом на вечір 26 червня

Вода з вулиці, зокрема, виливається на центральну дорогу. Проїзд для вантажних автомобілів обмежено.

Голова Пасічнянської ОТГ Андрій Гунда повідомив, про ще десяток пошкоджених мостів за сьогоднішній день.

Через потоп обірвало також газову лінію.

Зазвичай річка Розсіч – це потічок "жабі по коліно". Ніхто не сподівався такого лиха від сильного дощу. Битків оговтується після зливи,

– кажуть мешканці.

Дивіться відео бурхливого потоку річки Розсіч у Биткові:

Битків після зливи: дивіться відео

Село Битків на карті:

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З 20 червня Україну накрили сильні повені. Найбільше постраждала Буковина, Прикарпаття, Закарпаття та Львівщина. Окрім того, підтоплення зафіксували у Рівненській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Станом на 26 червня відомо про трьох загиблих від руйнівних паводків у західних областях України. Також досі ведуться пошуки щонайменше трьох людей.

Зниклих безвісти у Верховинському районі щодня шукають військовослужбовці Нацгвардії.

Станом на 26 червня залишаються підтопленими: