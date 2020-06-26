Розриває береги і дороги: на Прикарпатті річка Розсіч виходить з берегів – відео
Мешканці селища Битків Івано-Франківської області 26 червня знову кажуть про серйозне підтоплення. Сильна злива підняла рівень місцевої річки Розсіч на декілька метрів.
Бурхлива вода почала обривати береги, вийшла на вулиці і знову спричинила підтоплення. Про це повідомляє місцевий депутат Василь Сенатович на своїй фейсбук-сторінці.
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Яка ситуація в Биткові станом на вечір 26 червня
- Вода з вулиці, зокрема, виливається на центральну дорогу. Проїзд для вантажних автомобілів обмежено.
- Голова Пасічнянської ОТГ Андрій Гунда повідомив, про ще десяток пошкоджених мостів за сьогоднішній день.
- Через потоп обірвало також газову лінію.
Зазвичай річка Розсіч – це потічок "жабі по коліно". Ніхто не сподівався такого лиха від сильного дощу. Битків оговтується після зливи,
– кажуть мешканці.
Дивіться відео бурхливого потоку річки Розсіч у Биткові:
Битків після зливи: дивіться відео
Село Битків на карті:
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- З 20 червня Україну накрили сильні повені. Найбільше постраждала Буковина, Прикарпаття, Закарпаття та Львівщина. Окрім того, підтоплення зафіксували у Рівненській, Тернопільській та Вінницькій областях.
- Станом на 26 червня відомо про трьох загиблих від руйнівних паводків у західних областях України. Також досі ведуться пошуки щонайменше трьох людей.
- Зниклих безвісти у Верховинському районі щодня шукають військовослужбовці Нацгвардії.
Станом на 26 червня залишаються підтопленими:
- 262 населених пункти;
- 7 731 будинок;
- 13 об'єктів соціальної та побутової сфери;
- 4 553 підвали;
- 12 411 присадибних ділянок.
- Негода зруйнувала 154 кілометри автодоріг, ще 598 кілометрів – пошкоджені.