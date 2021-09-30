Ведь это является нарушением Конституции Украины. Такое мнение высказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Разумков: Выборы в парламент должны состояться в последнее воскресенье октября 2023 года

По его словам, Рада никогда не работала ровно 5 лет. К тому же этот парламент 9-го созыва проработает наименьший срок, чем все предыдущие. Политик объяснил, в Конституции написано – "выборы проводятся в последнее воскресенье пятого года полномочий".

Поскольку Верховная Рада 9-го созыва начала работать 29 августа 2019 года, то выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2023 года,

– объяснил политик.

Журналист "Украинской правды" заметил, что депутаты могут сказать, что их ограничивают в правах из-за избрания парламента на 5 лет. Разумков опроверг это утверждение. Мол, все права регламентируются Конституцией.

К тому же спикер подчеркнул, там не прописано, что срок полномочий Верховной Рады должен составлять именно 5 полных лет. "Там не написано 5 полных лет, правда? Как детей, знаете, спрашивают – тебе сколько полных годиков?", – отметил он.

Разумков уклонился от ответа, собирается ли баллотироваться на следующих президентских выборах. Зато заверил, что точно пойдет на парламентские.

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