У нардепов достаточно ресурсов, – Разумков

В ближайшее время в Украине не отменят компенсации нардепам за аренду жилья. Такое мнение спикер Верховной Рады высказал во время разговора с журналистами 1 сентября.

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Это не на уровне законопроекта, это на уровне решения Верховной Рады, но вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами,

– признался политик.

В то же время он подчеркнул, что по сравнению с другими слоями населения у парламентариев есть достаточно денег, чтобы обеспечить себя жильем.

Что известно о компенсациях нардепам

Согласно закону "О статусе народного депутата Украины", деньги на аренду квартиры или гостиничного номера народным депутатом предусмотрены в расходах на деятельность парламента. Право на получение компенсации имеют парламентарии, которые:

не имеют жилья в Киеве;

зарегистрированы на расстоянии более 30 километров от границ столицы.

Аппарат Верховной Рады ежемесячно выделяет из бюджета деньги для компенсации. Их предоставляют на основании заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте жительства депутата. В среднем на аренду жилья депутаты получают 20 тысяч гривен ежемесячно.