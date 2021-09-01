У нардепів достатньо ресурсів, – Разумков

Найближчим часом в Україні не скасують компенсації нардепам за оренду житла. Таку думку спікер Верховної Ради висловив під час розмови з журналістами 1 вересня.

Рекомендуємо Хто з депутатів орендує житло за гроші українців: неочікуваний список мільйонерів

Це не на рівні законопроєкту, це на рівні рішення Верховної Ради, але навряд воно буде підтримане всіма народними депутатами,

– зізнався політик.

Водночас він наголосив, що у порівнянні з іншими верствами населення у парламентарів є достатньо грошей, щоб забезпечити себе житлом.

Що відомо про компенсації нардепам

Згідно із законом "Про статус народного депутата України", гроші на оренду квартири чи готельного номера народним депутатом передбачені у витратах на діяльність парламенту. Право на отримання компенсації мають парламентарі, які:

не мають житла в Києві;

зареєстровані на відстані понад 30 кілометрів від меж столиці.

Апарат Верховної Ради щомісячно виділяє з бюджету гроші для компенсації. Їх надають на підставі заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце проживання депутата. В середньому на оренду житла депутати отримують 20 тисяч гривень щомісячно.