У нардепів достатньо ресурсів, – Разумков
Найближчим часом в Україні не скасують компенсації нардепам за оренду житла. Таку думку спікер Верховної Ради висловив під час розмови з журналістами 1 вересня.
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Це не на рівні законопроєкту, це на рівні рішення Верховної Ради, але навряд воно буде підтримане всіма народними депутатами,
– зізнався політик.
Водночас він наголосив, що у порівнянні з іншими верствами населення у парламентарів є достатньо грошей, щоб забезпечити себе житлом.
Що відомо про компенсації нардепам
Згідно із законом "Про статус народного депутата України", гроші на оренду квартири чи готельного номера народним депутатом передбачені у витратах на діяльність парламенту. Право на отримання компенсації мають парламентарі, які:
- не мають житла в Києві;
- зареєстровані на відстані понад 30 кілометрів від меж столиці.
Апарат Верховної Ради щомісячно виділяє з бюджету гроші для компенсації. Їх надають на підставі заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце проживання депутата. В середньому на оренду житла депутати отримують 20 тисяч гривень щомісячно.