Зокрема, питання "А чого мене?" почав ставити колишній генпрокурор Святослав Піскун, якого "попросили" з державної дачі, бо він запевняє, що у найближчі 49 років нікуди не збирався. Саме на такий термін він орендував дачу, щоправда, не уточнив за скільки.

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На відміну від колишнього віцепрем'єра Геннадія Зубка, який одразу після засідання Ради нацбезпеки і оборони сказав, що "без проблем" знайде, куди витратити 104 тисячі гривень на місяць і почав пакувати речі.

Проте як з'ясувалося не всі колишні посадовці платили за своє перебування в елітних маєтках, деяким навіть залишились винні орендодавці кругленьку суму. Тут логічно має виникнути питання: "А що, так можна було? Щоб ти винаймав будинок у держави, а тобі держава ще й за це винна була". Так, можна, є навіть схема.

Як орендодавці залишаються "винними"

Все починається, з того, що "топ" вирішує переїхати жити на дачу, приїжджає дивиться і розуміє, що ремонт – не модний, а санвузол – не золотий, окрім того, потрібно:

замінити сантехніку;

викопати басейн;

поставити альтанку;

перестелити газон.

Тобто все переробити наново. Тож він: наймає бригаду, ті працюють або "роблять лише на документах", далі виставляє рахунок орендодавцю і каже "Порахуй це все як оренду плату за наступні роки". І все, у такий спосіб набігає кругленька сума за всі ці ремонтні роботи. Він же для себе робить, навіки, так би мовити, і геть не розраховує, що завтра його з тієї дачі попросять.

Чому "попросять – не означає виселять"

Однак попросять – не означає виселять, адже Володимир Зеленський не перший президент України, який обіцяє аудит і переселення колишніх із державних дач.

У 2005 це обіцяв зробити ще Віктор Ющенко, а також грозився реформувати систему обслуговування чиновників, заявляв що це "Імперія Кучми", яка живе за власними законами. Далі ліквідувати Державне управління справами, яке ті дачі в оренду роздає, хотів Олександр Турчинов, але щось не склалося.

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За часів же Петра Порошенка фінансування Конча-Заспи припинили, але від майна не відмовилися. Наразі ж, якщо відкинути популізм, за словами експертів, можна і не виселяти тих довгожителів, але ретельний аудит треба зробити. У майбутньому саме він допоможе хоча б встановити, хто уклав інвестиційні договори і захистити державну власність від майбутнього привласнення.

Ще один аудит би не завадив, аудит законів, за якими нардепам-мільйонерам держава, а значить платники податків, компенсують оренду житла.

Приблизно 100 нардепів-мільйонерів вже не колишніх, а нинішніх, винаймають житло за державний кошт. Точніше, зі 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках понад один мільйон гривень. Це інформація не журналістів-розслідувачів, а поданих нардепами декларацій.

Які депутати отримують гроші на оренду

Так, по 4 депутати-мільйонери, які орендують житло, є у складі групи "За майбутнє" та "Довіра", 2 депутати – позафракційні, 2 – члени ЄС, 1 – є у "Батьківщини", і 1 в "Опозиційній платформі – За життя". Найбільше ж таких у провладній партії, бо їх у Верховній Раді більшість, тут все логічно. Тож серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні гроші на оренду житла:

Наступний – Сергій Магера, позафракційний, у нього на рахунках 25,5 мільйона гривень; до обрання у Раду працював у структурі "Метінвест" Ріната Ахметова;

Остап Шипайшло – "Слуга Народу", 22,5 мільйона гривень має у "закромах", і квартиру площею 72 "квадрати" має, але у Львові, тож живе у готелі "Київ".

Анатолій Урбанський – у якого є майже 20 мільйонів гривень своїх, але і допомога від держави зайвою не буде.

Олександр Пономарьов, але не той, який співак, а той, який із ОПЗЖ. Він також задекларував 19 мільйонів власних статків.

І, звичайно, решта народних обранців. Що тут скажеш – абсолютна більшість з цих депутатів, які отримують такі гроші, могли б оплачувати винайм житла самостійно. Розмір заробітної плати народного депутата дозволяє їм вільно орендувати квартири в Києві і без допомоги грошей платників податків.



Приблизно 100 нардепів-мільйонерів винаймають житло за гроші держави / Фото Picture Alliance

Проте тут мене питання навіть не до самих депутатів, бо фактично нічого протизаконного вони не зробили. Держава їм це право надала – частиною 1 статті 35 "Про статус народного депутата України" – вони ним скористалися. Написано: "Право на отримання компенсації за оренду житла мають народні депутати, які не забезпечені житлом у Києві, тобто прописані не в столиці, а на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Ніде ж не написано, що якщо у тебе на рахунках в банку лежать кілька десятків, а то й сотень мільйонів, ти не маєш права отримувати компенсацію від держави за оренду житла. Не написано, а те, що прямо не заборонено, те дозволено автоматично.

Якщо ти маєш депозит на 100 тисяч гривень у банку, то ти не маєш права отримувати державну допомогу у вигляді субсидії і це в законі прописано. Проте вже рік депутати пропонують відмовитись від ініціативи переносити вихідний день на понеділок, якщо свято припало на суботу або неділю.

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Вони називають це не інакше як "радянщина", "совковщина" і застаріла практика, від якої потрібно відмовлятися. Кажуть, що всі просунуті країни ЄС, вже давно пішли від таких традицій, тож і ми маємо.

Так от і в Комітеті виборців України законодавчі норми щодо компенсації депутатам грошей на винайм житла вважають не інакше як пережитком минулого, від якого давно варто відмовитися.