Таку думку висловила журналістка Марія Землянська. Вона наголосила, що кожен наступний президент України та його адміністрація обіцяють віддати державні дачі на приватизацію.

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Скільки коштує оренда держдачі

Журналістка пояснила, що з 2014 року зросла ціна на оренду будинків у селищах Конча-Заспа та Пуща-Водиця. За її словами, до 2014 року комунальні послуги оплачувались з держбюджету, однак зараз мешканці платять самостійно.

На територіях Конча-Заспи і Пуща-Водиці всі будинки розділені на категорії, відповідно до їх комфортабельності. Кожен клас має певну зафіксовану ціну за квадратний метр оренди на місяць, як зазначила Землянська.

Ми підрахували, що будиночок на 70 квадратних метрів – 35 тисяч гривень. Як на мене, це така адекватна ціна,

– заявила вона.

Переваги держдач

На її думку, варто також враховувати, що це – статусне місце .

. Крім того, будинки забезпечуються постійною цілодобовою охороною.

Найбільшим бонусом, за її словами, є статус сусідів.

Марія Землянська про державні дачі: дивіться відео

Журналістка про мешканців держдач

Як розповіла журналістка, з 2014 року фактично кожен українець має право стати орендарем держдачі у селищах Конча-Заспа та Пуща-Водиця. Однак є проблема, що для "звичайних" людей офіційно немає місць, всі дачі зайняті.

Навіть якщо дивитись на будинки, які вони перебудовують, стає зрозумілим, що виїжджати з орендованої дачі вони навряд чи збираються. Принаймні найближчим часом,

– запевнила вона.

Вона підкреслила, що люди живуть там десятиліттями. Землянська переконана, що виселити їх буде складно, тому що мешканці мають інвестиційні договори.

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Схема "приватизації" держдач

Як пояснила журналістка, орендарі підписують документ, начебто на ремонтні роботи. Однак насправді повністю перебудовують будинки. Це йде в рахунок оплати за наступні роки.

Відповідно складно виселити людину, яка має договір на 10 років вперед вже проплачений. Це лише за рішеннями суду,

– переконана вона.