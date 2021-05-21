Усім ексчиновникам вказали на вихід. Про це журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела.

До теми Мої люди туди не заїдуть, – Зеленський про держдачі

Нам сказали виїхати до понеділка. Щось комусь не сподобалося, що ми там живемо, і всіх попросили зібратися і — на вихід,

– стверджують джерела.

Ревізія держдач: що треба знати

На засіданні Ради національної безпеки та оборони 13 травня розглянули питання державних земель та будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив провести аудит земель і резиденцій, а також встановити перелік людей, які там живуть та за яких умов отримали це право.

Таким чином глава держави анонсував "велике переселення народів".

Президент згадав прізвища Піскуна, Ландіка, Васюника, міністрів часів Януковича – Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову, віцепрем'єра часів Порошенка – Геннадія Зубка.

До речі, під час пресконференції Зеленський заявив, що ч иновники можуть там жити лише, поки вони працюють. При цьому орендувати дачі слід за ринковими цінами.

Політик зауважив, що влада представить концепцію, яка передбачатиме, хто та за яких умов зможе там жити.

Зеленський запевнив, що люди з його оточення не заїдуть на держдачі.

Зверніть увагу! Зеленський з сім'єю сам живе на державній дачі у Конча-Заспі. Він переїхав туди в липні 2020 року. Олена Зеленська пояснювала, що вони досі проживають там через вимоги охорони.