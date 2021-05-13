Це вимога держохорони, – Зеленська розповіла, чому вони ще досі живуть на держдачі
Дружина президента Олена Зеленська пояснила, чому сім'я глави країни досі живе на держдачі. За її словами, це вимова державної охорони.
Джерело:24 канал
Про це перша леді повідомила у програмі "VIP з Наталією Мосейчук". Це було її перше телевізійне інтерв'ю в другу річницю інавгурації чоловіка.
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Нагадаємо, коли Володимир Зеленський був ще кандидатом у президенти, він заявляв про відмову від кортежів і державних дач. Конкретно цю (Конча-Заспі) він обіцяв віддати дітям.
Окрім цього, в Офісі Президента жодного разу не згадували підготовку переїзду. Лише коли журналісти "Схем" показали сюжет про підготовку переїзду, в ОПУ теж про це розповіли.
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