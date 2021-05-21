Всем экс-чиновникам указали на выход. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на собственные источники.
К теме Мои люди туда не заедут, – Зеленский о госдачах
Нам сказали уехать до понедельника. Что-то кому-то не понравилось, что мы там живем, и всех попросили собраться и – на выход,
– утверждают источники.
Ревизия госдач: что надо знать
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны 13 мая рассмотрели вопросы государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил провести аудит земель и резиденций, а также установить перечень людей, которые там живут и при каких условиях получили это право.
- Таким образом глава государства анонсировал "великое переселение народов".
- Президент вспомнил фамилии Пискуна, Ландика, Васюника, министров времен Януковича – Дмитрия Табачника и Раису Богатыреву, вице-премьера времен Порошенко – Геннадия Зубко.
- Кстати, во время пресс-конференции Зеленский заявил, что чиновники могут там жить, пока они работают. При этом арендовать дачи следует по рыночным ценам.
- Политик отметил, что власть представит концепцию, которая будет предусматривать, кто и при каких условиях сможет там жить.
- Зеленский заверил, что люди из его окружения не заедут на госдачи.