Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о том, что у него якобы был конфликт с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разумков уверяет, что ни разу не говорил с Зеленским о том, что он должен освободить пост спикера парламента.

Скандальный разговор с президентом Дмитрий Разумков возразил в интервью в эфире телеканала "112-Украина".

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Спикер Верховной Рады заверил, что сообщения СМИ о таком разговоре с Владимиром Зеленским – это неправда. При этом он отметил, что такие слухи традиционно появляются раз в два месяца.

Ни разу не было у меня разговора с президентом о том, чтобы он мне предлагал уйти с должности или я ему предлагал, что уйду,

– заверил Дмитрий Разумков.

Кроме того, интервьюер Дмитрий Спивак спросил у председателя парламента не чувствует ли он на себе ревность коллег с Банковой. Мол, к нему "прилично и положительно" относятся большинство оппозиционеров и многие журналисты.

Дмитрий Разумков воспринял этот вопрос с откровенной улыбкой, но в ответ лишь кратко отметил, что ему никто об этом не говорил.

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