Разумков прокомментировал разговор с Зеленским об увольнении с президиума Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о том, что у него якобы был конфликт с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разумков уверяет, что ни разу не говорил с Зеленским о том, что он должен освободить пост спикера парламента.
Скандальный разговор с президентом Дмитрий Разумков возразил в интервью в эфире телеканала "112-Украина".
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Спикер Верховной Рады заверил, что сообщения СМИ о таком разговоре с Владимиром Зеленским – это неправда. При этом он отметил, что такие слухи традиционно появляются раз в два месяца.
Ни разу не было у меня разговора с президентом о том, чтобы он мне предлагал уйти с должности или я ему предлагал, что уйду,
– заверил Дмитрий Разумков.
Кроме того, интервьюер Дмитрий Спивак спросил у председателя парламента не чувствует ли он на себе ревность коллег с Банковой. Мол, к нему "прилично и положительно" относятся большинство оппозиционеров и многие журналисты.
Дмитрий Разумков воспринял этот вопрос с откровенной улыбкой, но в ответ лишь кратко отметил, что ему никто об этом не говорил.
Как Разумков стал председателем Совета
- До выборов в 2019 году Дмитрий Разумков был директором Украинской политконсалтинговой группы. Также ранее работал в Кабинете министров и сотрудничал со многими политиками.
- В 2006 – 2010 годах был членом "Партии регионов". Его обвиняли, что он возглавлял "Молодые регионы" или даже был политтехнологом партии. Впрочем сам Разумков это отрицает.
- В мае 2019 возглавил партию "Слуга народа". После выборов новая Верховная Рада назначила его своим председателем. Решение поддержали 382 депутата – это больше всех в истории Украины. Было много голосов и от оппозиции.