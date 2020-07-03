Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про те, що в нього буцімто був конфлікт з Президентом України Володимиром Зеленським. Разумков запевняє, що жодного разу не говорив з Зеленським про те, що він має звільнити пост спікера парламенту.

Скандальну розмову з президентом Дмитро Разумков заперечив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "112-Україна".

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Спікер Верховної Ради запевнив, що повідомлення ЗМІ про таку розмову з Володимиром Зеленським – це неправда. При цьому він зауважив, що такі чутки традиційно з'являються раз у два місяці.

Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду,

– запевнив Дмитро Разумков.

Крім того, інтерв'юер Дмитро Співак запитав у голови парламенту чи не відчуває він на собі ревність колег з Банкової. Мовляв, до нього "пристойно й позитивно" ставляться більшість опозиціонерів і багато журналістів.

Дмитро Разумков сприйняв це питання з відвертою посмішкою, але у відповідь лише коротко зазначив, що йому ніхто про це не говорив.

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