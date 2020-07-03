Разумков прокоментував розмову з Зеленським, після якої він мав би піти з президії Ради
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про те, що в нього буцімто був конфлікт з Президентом України Володимиром Зеленським. Разумков запевняє, що жодного разу не говорив з Зеленським про те, що він має звільнити пост спікера парламенту.
Скандальну розмову з президентом Дмитро Разумков заперечив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "112-Україна".
До слова Єрмак нібито хоче звільнити Разумкова з посади голови ВР: що на це відповів спікер
Спікер Верховної Ради запевнив, що повідомлення ЗМІ про таку розмову з Володимиром Зеленським – це неправда. При цьому він зауважив, що такі чутки традиційно з'являються раз у два місяці.
Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду,
– запевнив Дмитро Разумков.
Крім того, інтерв'юер Дмитро Співак запитав у голови парламенту чи не відчуває він на собі ревність колег з Банкової. Мовляв, до нього "пристойно й позитивно" ставляться більшість опозиціонерів і багато журналістів.
Дмитро Разумков сприйняв це питання з відвертою посмішкою, але у відповідь лише коротко зазначив, що йому ніхто про це не говорив.
Як Разумков став головою Ради
- До виборів у 2019 році Дмитро Разумков був директором Української політконсалтингової групи. Також раніше працював у Кабінеті міністрів і співпрацював з багатьма політиками.
- У 2006 – 2010 роках був членом "Партії регіонів". Йому закидали, що він очолював "Молоді регіони" чи навіть був політтехнологом партії. Втім сам Разумков це заперечує.
- У травні 2019 року очолив партію "Слуга народу". Після виборів нова Верховна Рада призначила його своїм головою. Рішення підтримали 382 депутати – це найбільше в історії України. Було й багато голосів від опозиції.