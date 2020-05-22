Разумков раскрыл секрет, влияет ли на голосование "слуг народа"

Часто перед голосованием спикер Рады Дмитрий Разумков употребляет фразы "прошу поддержать" или "прошу определиться и голосовать". Украинские журналисты утверждали, что таким образом он влияет на решение "слуг народа".

Мол, "прошу поддержать" означает – депутаты политсилы должны единогласно проголосовать за. Если же "прошу определиться голосовать" – каждый может голосовать по своему усмотрению. Что на самом деле означают эти слова – Разумков рассказал в интервью 24 каналу.

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Он подчеркнул, что его довольно часто об этом спрашивают. Однако, если посмотреть на результаты голосований, то видно, что совсем не всегда все было именно так, как говорит эта "теория". Таким образом спикер украинского парламента лишь выражает свою личную позицию.

Народные депутаты имеют право выступить от фракции. У нас в этом плане меньше возможностей. У меня есть свое видение тех или иных законопроектов. Поэтому это можно расценивать так,

– пояснил он.

Что известно о Дмитрии Разумкове

Разумков – 35-летний политтехнолог, был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".

Сначала он был главой партии "Слуга народа", а после победы политсилы на парламентских выборах стал спикером Верховной Рады. Его кандидатуру поддержали 382 народных депутата.