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Разумков розкрив секрет, чи впливає на голосування "слуг народу"

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Разумков прокоментував чутки про таємні знаки перед голосуваннями
Разумков прокоментував чутки про таємні знаки перед голосуваннями / GettyImages

Часто перед голосуваннями спікер Ради Дмитро Разумков вживає фрази "прошу підтримати" або "прошу визначитися та голосувати". Українські журналісти стверджували, що у такий спосіб він впливає на рішення "слуг народу".

Мовляв, "прошу підтримати" означає – депутати політсили повинні одностайно проголосувати за. Якщо ж "прошу визначитися голосувати" – кожен може голосувати на власний розсуд. Що насправді означають ці слова – Разумков розповів у інтерв'ю 24 каналу.

Перша частина інтерв'ю Зеленський заявив, що може знову розпустити Раду: реакція Разумкова 

Він наголосив, що його доволі часто про це питають. Проте, якщо подивитися на результати голосувань, то видно, що зовсім не завжди все було саме так, як каже ця "теорія". У такий спосіб спікер українського парламенту лише висловлює свою особисту позицію.

Народні депутати мають право виступити від фракції. У нас в цьому плані менше можливостей. У мене є своє бачення тих чи інших законопроєктів. Тому це можна розцінювати так,
– пояснив він.

Що відомо про Дмитра Разумкова

Разумков – 35-річний політтехнолог, був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській кампанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".

Спочатку він був головою партії "Слуга народу", а після перемоги політсили на парламентських виборах став спікером Верховної Ради. Його кандидатуру підтримали 382 народні депутати. 

Автор: Олена Трибушна
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков
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