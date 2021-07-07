Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он также говорил о евроинтеграции Украины, отношениях с Китаем и США и деятельности Владимира Зеленского.

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Об амбициях Разумкова

Монобольшинство все же лояльно к Владимиру Зеленскому. Да, там есть некоторые лоббистские группы, есть идеологическое многообразие, но в течение последнего месяца мы увидели, что депутаты партии Зеленского заметили укреплене президента.

Когда была большая пресс-конференция Разумкова, он подтвердил, что остается членом команды Зеленского. Однако в конкретных шагах мы видим, что он отходит.

Разумков не хочет быть нелояльным, не хочет вступать в конфликт с Зеленским, но демонстрирует свое особое мнение. Это начало. Он через некоторое время будет вынужден делать выбор.

Справка. В СМИ распространяется информация, что Дмитрий Разумков намерен баллотироваться в президенты.

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Об интеграции Украины в ЕС

Не столько в Украине сейчас есть запрос на евроскептицизм, сколько пока для него нет оснований. Несмотря на это, они могут появиться.

Мы должны выбирать – или мы делаем стратегию евроинтеграционных реформ так, как делали наши восточноевропейские соседи, или норвежский сценарий, когда мы можем быть частью европейского экономического пространства, но сохраняя свои экономические интересы.

Норвегия – часть европейского экономического пространства. Она в значительной степени интегрирована, но политически – нет. Это один из вариантов. Я думаю, что у нас в конце концов сейчас начинаются только ростки европрагматизма. Мы должны сформировать достаточно рациональный, прагматичный подход к европейской интеграционной политике.

Обратите внимание! В Министерстве экономики намерены обновить часть Соглашения об ассоциации нашего государства с Евросоюзом до октября 2021 года. Тогда же запланирован следующий саммит Украина – ЕС.



Владимир Фесенко в программе "Что это было?" / Фото 24 канала

Об отношениях Украины с Китаем и США

Я боюсь попытки восстановить многовекторность, например, в отношениях с Китаем. Они не сработают. Сейчас есть новое противостояние. Мало нам войны с Россией. Сейчас есть геополитическое противостояние с США и Китаем.

Если мы попробуем вести какую-то двойную игру и с США, и с Китаем, боюсь, что это не получится. Конкретный пример – Мотор Сич. Придется выбирать. Фактически мы уже выбрали – пошли на стандарты, которые были предложены США.

Это касается безопасности, в том числе и нашей. Двигатели могли попасть в Россию, а это не в наших интересах. Нам бы была выгодна гибкая политика, где мы могли бы активно сотрудничать и с Китаем, и с США. Однако вряд ли это получится.

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Зеленский, у него интересная тактика, она не всем нравится, его многие критикуют, но он стал критиковать Запад. Я думаю, что в этом случае не критика ради критики, а действительно проявление эмоционального недовольства, что мы хотим и двигаемся в направлении Запада, хотим быть в Европейском Союзе и НАТО, но мы не получаем должного взаимодействия, движение должно быть с обеих сторон – этого, к сожелению, нет.

О деятельности Зеленского

У Зеленского интересная тактика – она ​​не всем нравится, его многие критикуют, но он начал критиковать Запад.

Я думаю, что в этом случае не критика ради критики, а действительно проявление эмоционального недовольство, что мы хотим и двигаемся в направлении Запада, хотим быть в Европейском Союзе и НАТО, но не получаем должного взаимодействия. Движение должно быть с обеих сторон, а этого, к сожалению, нет.

Справка. Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в ЕС или НАТО часто связывают с определенными реформами. Однако учитывая на войну, государство проводит реформы быстрее всех в Европе.

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