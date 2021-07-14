Разумков жалеет, что Аваков подал в отставку

Спикер Рады Дмитрий Разумков уверяет, что Арсен Аваков – хороший министр внутренних дел, несмотря на свои недостатки. Однако его отставку поддержит.

Разумков знает, что в деятельности главы МВД можно найти "миллион проблем". Однако на вопрос, жалеет ли Разумков об отставке Авакова, тот ответил утвердительно.

Кстати Когда Рада рассмотрит отставку Авакова: появилась официальная дата и время

Аваков был и пока остается хорошим министром, который качественно выполняет свои обязанности,

– сказал Разумков.

За его отставку спикер будет голосовать, потому что Аваков сам подал заявление.

Поддержит ли Разумков Монастырского

Да, спикер планирует поддержать назначение депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского на пост главы МВД. По мнению Разумкова, это профессиональный человек, который хорошо осведомлен в работе МВД.

Глава парламента рассказал, что начинал работу с Монастырским еще во время предвыборной кампании.

Что известно об отставке Авакова

Аваков 13 июля написал заявление и подал в отставку. Он был министром внутренних дел 7 лет.

Тогда Владимир Зеленский предложил возглавить МВД руководителю комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

Нардеп согласился на должность, хотя, по его словам, он "делает жертву".

К слову, по мнению, заместителя Авакова Антона Геращенко, Монастырский – один из худших кандидатов на соответствующую должность.

За отставку действующего министра Рада будет голосовать 15 июля.

Ранее Разумков называл Авакова эффективным министром . Спикер еще в сентябре 2020 года заявлял, что последний хорошо выполнял свою работу.

Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала