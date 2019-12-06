Разумков допускает досрочный роспуск Рады
Спикер парламента Дмитрий Разумков не видит сегодня перспективы для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. В то же время допускает, что парламент будет работать меньше определенного срока в 5 лет.
Будет ли это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет закончена каденция этой Рады,
– сказал Разумков в интервью изданию "НВ".
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"На данный момент перспектив для досрочного прекращения полномочий (Рады) девятого созыва я не вижу. Верховная Рада работает эффективно, правительство есть, все есть", – добавил глава парламента.
При этом он заявил, что о досрочном роспуске не надо думать сейчас.
Не надо верить или не верить. Нужно работать так, как-будто – в хорошем смысле – это последний день твоей работы,
– сказал Разумков.
Что говорит закон о роспуске Рады
Если президент Украины Владимир Зеленский официально распустит Верховную Раду своим указом, то по статье 107 закона "О выборах народных депутатов Украины":
- внеочередные парламентские выборы состоятся не позже, чем в последнее воскресенье 60-дневного периода;
- избирательный процесс стартует на следующий день после опубликования указа;
- выдвижение кандидатов в депутаты начинается со следующего дня после опубликования указа;
- подавать документы для регистрации кандидата в депутаты могут со следующего дня после публикации указа;
- партии заканчивают выдвигать кандидатов в нардепы за 40 дней до дня голосования;
- регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 25 дней до дня голосования.