Разумков допускает досрочный роспуск Рады

Спикер парламента Дмитрий Разумков не видит сегодня перспективы для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. В то же время допускает, что парламент будет работать меньше определенного срока в 5 лет.

Будет ли это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет закончена каденция этой Рады,

– сказал Разумков в интервью изданию "НВ".

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"На данный момент перспектив для досрочного прекращения полномочий (Рады) девятого созыва я не вижу. Верховная Рада работает эффективно, правительство есть, все есть", – добавил глава парламента.

При этом он заявил, что о досрочном роспуске не надо думать сейчас.

Не надо верить или не верить. Нужно работать так, как-будто – в хорошем смысле – это последний день твоей работы,

– сказал Разумков.

Что говорит закон о роспуске Рады

Если президент Украины Владимир Зеленский официально распустит Верховную Раду своим указом, то по статье 107 закона "О выборах народных депутатов Украины":