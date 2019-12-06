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      Разумков допускает досрочный роспуск Рады

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      Дмитрий Разумков допускает досрочный роспуск парламента / Getty Images

      Спикер парламента Дмитрий Разумков не видит сегодня перспективы для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. В то же время допускает, что парламент будет работать меньше определенного срока в 5 лет.

      Будет ли это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет закончена каденция этой Рады,
      – сказал Разумков в интервью изданию "НВ".

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      "На данный момент перспектив для досрочного прекращения полномочий (Рады) девятого созыва я не вижу. Верховная Рада работает эффективно, правительство есть, все есть", – добавил глава парламента.

      При этом он заявил, что о досрочном роспуске не надо думать сейчас.

      Не надо верить или не верить. Нужно работать так, как-будто – в хорошем смысле – это последний день твоей работы,
      – сказал Разумков.

      Что говорит закон о роспуске Рады

      Если президент Украины Владимир Зеленский официально распустит Верховную Раду своим указом, то по статье 107 закона "О выборах народных депутатов Украины":

      • внеочередные парламентские выборы состоятся не позже, чем в последнее воскресенье 60-дневного периода;
      • избирательный процесс стартует на следующий день после опубликования указа;
      • выдвижение кандидатов в депутаты начинается со следующего дня после опубликования указа;
      • подавать документы для регистрации кандидата в депутаты могут со следующего дня после публикации указа;
      • партии заканчивают выдвигать кандидатов в нардепы за 40 дней до дня голосования;
      • регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 25 дней до дня голосования.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Роспуск Рады
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