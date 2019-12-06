Разумков допустив достроковий розпуск Ради

Спікер парламенту Дмитро Разумков не бачить на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Водночас допускає, що парламент працюватиме менше визначеного строку в 5 років.

Чи буде це п'ять років? Добре. Буде це менше? Теоретично можливо. Тільки треба розуміти, на підставі чого буде закінчена каденція цієї Ради,

– сказав Разумков в інтерв'ю виданню "НВ".

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"Станом на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень (Ради) дев'ятого скликання я не бачу. Верховна Рада працює ефективно, уряд є, все є", – додав голова парламенту.

При цьому він заявив, що про достроковий розпуск не треба думати зараз.

Не треба вірити або не вірити. Потрібно працювати так, наче – у хорошому сенсі – це останній день твоєї роботи,

– сказав Разумков.

Що каже закон про розпуск Ради