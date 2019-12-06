Разумков допустив достроковий розпуск Ради
Спікер парламенту Дмитро Разумков не бачить на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Водночас допускає, що парламент працюватиме менше визначеного строку в 5 років.
Чи буде це п'ять років? Добре. Буде це менше? Теоретично можливо. Тільки треба розуміти, на підставі чого буде закінчена каденція цієї Ради,
– сказав Разумков в інтерв'ю виданню "НВ".
Читайте також: Депутати Бужанський і Лерос влаштували бійку в Раді: подробиці конфлікту
"Станом на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень (Ради) дев'ятого скликання я не бачу. Верховна Рада працює ефективно, уряд є, все є", – додав голова парламенту.
При цьому він заявив, що про достроковий розпуск не треба думати зараз.
Не треба вірити або не вірити. Потрібно працювати так, наче – у хорошому сенсі – це останній день твоєї роботи,
– сказав Разумков.
Що каже закон про розпуск Ради
- Якщо Президент України Володимир Зеленський офіційно розпустить Верховну Раду своїм указом, то за статтею 107 закону "Про вибори народних депутатів України":
- позачергові парламентські вибори відбудуться не пізніше, аніж в останню неділю 60-денного періоду;
- виборчий процес стартує наступного дня після публікації указу;
- висування кандидатів у депутати починається з наступного дня після оприлюднення указу;
- подавати документи для реєстрації кандидати у депутати можуть з наступного дня після публікації указу;
- партії закінчують висувати кандидатів у нардепи за 40 днів до дня голосування;
- реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 25 днів до дня голосування.