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      Разумков допустив достроковий розпуск Ради

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      Дмитро Разумков допустив достроковий розпуск парламенту / Getty Images

      Спікер парламенту Дмитро Разумков не бачить на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Водночас допускає, що парламент працюватиме менше визначеного строку в 5 років.

      Чи буде це п'ять років? Добре. Буде це менше? Теоретично можливо. Тільки треба розуміти, на підставі чого буде закінчена каденція цієї Ради,
      – сказав Разумков в інтерв'ю виданню "НВ".

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      "Станом на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень (Ради) дев'ятого скликання я не бачу. Верховна Рада працює ефективно, уряд є, все є", – додав голова парламенту.

      При цьому він заявив, що про достроковий розпуск не треба думати зараз.

      Не треба вірити або не вірити. Потрібно працювати так, наче – у хорошому сенсі – це останній день твоєї роботи,
      – сказав Разумков.

      Що каже закон про розпуск Ради

      • Якщо Президент України Володимир Зеленський офіційно розпустить Верховну Раду своїм указом, то за статтею 107 закону "Про вибори народних депутатів України":
      • позачергові парламентські вибори відбудуться не пізніше, аніж в останню неділю 60-денного періоду;
      • виборчий процес стартує наступного дня після публікації указу;
      • висування кандидатів у депутати починається з наступного дня після оприлюднення указу;
      • подавати документи для реєстрації кандидати у депутати можуть з наступного дня після публікації указу;
      • партії закінчують висувати кандидатів у нардепи за 40 днів до дня голосування;
      • реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 25 днів до дня голосування.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Слуга народу Верховна Рада Розпуск Ради
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