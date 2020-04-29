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      Разумков о взаимоотношениях с Зеленским: Споры и дискуссии – это разные вещи

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      Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
      Дмитро Разумков і Володимир Зеленський / Пресслужба Верховної Ради

      Взаимоотношения между президентом и Владимиром Зеленским являются нормальными: как с точки зрения работы, так и в личном плане. Правда, дискуссии между ними по тем или иным вопросам все же бывают.

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконує, що його взаємини президентом Володимиром Зеленським є абсолютно нормальними. Це стосується і роботи, і звичайного повсякденного спілкування, зазначив спікер у коментарі РБК-Україна.

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      Ходять чутки, що я регулярно вступаю якщо не в конфлікт, то в дискусію з президентом України? Суперечки та дискусії – це теж різні речі. З тих чи інших питань може повністю збігатися позиція, можуть позиції в чомусь відрізнятися. Але головне – знаходити точки дотику та розуміти, навіщо ти це робиш,
      – зауважив Разумков.

      За його словами, загалом сьогодні не має стояти питання про будь-яку політичну конкуренцію.

      "Сьогодні, на жаль, перед країною стоять ті виклики, при яких потрібно конкурувати не в рейтингах, а в ефективності виконання своїх функцій і відстоюванні інтересів держави, громадян. Я думаю, що це абсолютно правильна позиція, її намагаюся дотримуватися", – підкреслив голова Верховної Ради.

      Разумков додав, що між Володимиром Зеленським допрезидентського зразка та нинішнім Володимиром Зеленським відмінності все ж є, але водночас це – не різні люди

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Президент Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Новости политики Новости Украины
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