Различия есть, – Разумков о годе президентства Зеленского и конкуренцию между ними

Дмитрий Разумков отметил, что за год президентства Зеленского, которое отмечали недавно, бывший шоумен и комик несколько изменился.

Голова Верховної Ради зауважив, що відмінності між Зеленським перед другим туром президентських виборів і Зеленський зараз є. Про це Разумков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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Однак він додав, що це не дві різні людини, як інколи говорять.

Відмінності, звичайно ж, є. Тому що посада у будь-якому плані та в першу чергу в нормальному сприйнятті цього процесу накладає свій відбиток. Це збільшення відповідальності, це розуміння процесів. Це вплив на ті чи інші процеси,

– сказав Разумков.

Голова Ради пояснив, що це позначається на будь-якій людині. На його думку, важливо, щоб це не позначалося на ставленні до людей.

"Завжди приходячи в той чи інший кабінет, потрібно пам'ятати про те, що ти завтра можеш опинитися там, де ти був вчора. Тобі не повинно бути соромно за те, що ти робив і як ти себе вів. Головне – залишатися людиною", – наголосив Разумков.

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Щодо конкуренції між президентом та головою Верховної Ради Разумков зазначив, що наразі не має стояти питання про будь-яку політичну конкуренцію

Сьогодні, на жаль, перед країною стоять ті виклики, при яких потрібно конкурувати не в рейтингах, а в ефективності виконання своїх функцій та відстоюванні інтересів держави, громадян,

– підсумував Разумков.

Зверніть увагу! Дмитро Разумков – це другий політик у країні, який користується довірою і має позитивний баланс довіри й недовіри серед українського народу. Натомість рейтинг ставлення українців до президента Зеленського зменшується.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу