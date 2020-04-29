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      Различия есть, – Разумков о годе президентства Зеленского и конкуренцию между ними

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      Год президентства Зеленского: Разумков об отношениях с Зеленским
      Разумков розповів про рік президентства Зеленського / Колаж 24 каналу

      Дмитрий Разумков отметил, что за год президентства Зеленского, которое отмечали недавно, бывший шоумен и комик несколько изменился.

      Голова Верховної Ради зауважив, що відмінності між Зеленським перед другим туром президентських виборів і Зеленський зараз є. Про це Разумков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

      Важливо Корупціонерів потрібно садити, а не звільняти, – Разумков про люстрацію

      Однак він додав, що це не дві різні людини, як інколи говорять.

      Відмінності, звичайно ж, є. Тому що посада у будь-якому плані та в першу чергу в нормальному сприйнятті цього процесу накладає свій відбиток. Це збільшення відповідальності, це розуміння процесів. Це вплив на ті чи інші процеси,
      – сказав Разумков.

      Голова Ради пояснив, що це позначається на будь-якій людині. На його думку, важливо, щоб це не позначалося на ставленні до людей.

      "Завжди приходячи в той чи інший кабінет, потрібно пам'ятати про те, що ти завтра можеш опинитися там, де ти був вчора. Тобі не повинно бути соромно за те, що ти робив і як ти себе вів. Головне – залишатися людиною", – наголосив Разумков.

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      Щодо конкуренції між президентом та головою Верховної Ради Разумков зазначив, що наразі не має стояти питання про будь-яку політичну конкуренцію

      Сьогодні, на жаль, перед країною стоять ті виклики, при яких потрібно конкурувати не в рейтингах, а в ефективності виконання своїх функцій та відстоюванні інтересів держави, громадян,
      – підсумував Разумков.

      Зверніть увагу! Дмитро Разумков – це другий політик у країні, який користується довірою і має позитивний баланс довіри й недовіри серед українського народу. Натомість рейтинг ставлення українців до президента Зеленського зменшується.

      Ставлення українців до Зеленського
      Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Новости Украины рейтинги Президент Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
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