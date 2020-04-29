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      Відмінності є, – Разумков про рік президентства Зеленського та конкуренцію між ними

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      Рік президентства Зеленського: Разумков про стосунки з Зеленським
      Разумков розповів про рік президентства Зеленського / Колаж 24 каналу

      Дмитро Разумков зауважив, що за рік президентства Зеленського, яке відзначали нещодавно, колишній шоумен та комік дещо змінився.

      Голова Верховної Ради зауважив, що відмінності між Зеленським перед другим туром президентських виборів і Зеленський зараз є. Про це Разумков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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      Однак він додав, що це не дві різні людини, як інколи говорять.

      Відмінності, звичайно ж, є. Тому що посада у будь-якому плані та в першу чергу в нормальному сприйнятті цього процесу накладає свій відбиток. Це збільшення відповідальності, це розуміння процесів. Це вплив на ті чи інші процеси,
      – сказав Разумков.

      Голова Ради пояснив, що це позначається на будь-якій людині. На його думку, важливо, щоб це не позначалося на ставленні до людей.

      "Завжди приходячи в той чи інший кабінет, потрібно пам'ятати про те, що ти завтра можеш опинитися там, де ти був вчора. Тобі не повинно бути соромно за те, що ти робив і як ти себе вів. Головне – залишатися людиною", – наголосив Разумков.

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      Щодо конкуренції між президентом та головою Верховної Ради Разумков зазначив, що наразі не має стояти питання про будь-яку політичну конкуренцію

      Сьогодні, на жаль, перед країною стоять ті виклики, при яких потрібно конкурувати не в рейтингах, а в ефективності виконання своїх функцій та відстоюванні інтересів держави, громадян,
      – підсумував Разумков.

      Зверніть увагу! Дмитро Разумков – це другий політик у країні, який користується довірою і має позитивний баланс довіри й недовіри серед українського народу. Натомість рейтинг ставлення українців до президента Зеленського зменшується.

      Ставлення українців до Зеленського
      Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини політики Новини України Рейтинги Президент України Верховна Рада Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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