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      Разумков отчитался о 100 днях работы Рады: в ролике только "слуги народа"

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      Дмитрий Разумков / Getty images

      За 100 дней своей работы парламент 9 созыва успел принять 100 законов. Таких быстрых изменений в Верховной Раде, пожалуй, еще никогда не было.

      Об этом спикер Дмитрий Разумков рассказал в снятом по случаю 100 дней работы парламента ролике. В нем глава Верховной Рады ходит по пустому сессионному залу и хвастается успехами. После каждого перечисленного законопроекта появляется короткая нарезка с депутатами от фракции "Слуги народа".

      Интересное заявление: Разумков: В эту Раду многие прошли в первый и, очевидно, последний раз

      Соответствующее видео Разумков обнародовал на своей фейсбук-странице.

      Правильно говорят: если хочешь перемен, то надо начинать менять себя. Поэтому одним из первых законопроектов, которые приняла Верховная Рада, было снятие депутатской неприкосновенности,
      - отметил Разумков.


      В ролике Разумков разгуливает по пустому сессионному залу парламента и показывает работу исключительно однопартийцев / скриншот

      Какие законы приняла Рада за 100 дней работы: видео

      Что наголосовали нардепы за 100 первых дней работы Рады​: 


      Разумков рассказал об успехах Рады 9 созыва / скриншот


      Законы он разделил по блокам / скриншот


      Результаты работы спикер представил в коротком видеоролике / скриншот


      Законы, принятые парламентом 9 созыва за 100 дней работы / скриншот


      Результаты работы Рады за первые 100 дней / скриншот

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Законодательство Верховная Рада Дмитрий Разумков
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