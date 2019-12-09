Разумков отчитался о 100 днях работы Рады: в ролике только "слуги народа"

За 100 дней своей работы парламент 9 созыва успел принять 100 законов. Таких быстрых изменений в Верховной Раде, пожалуй, еще никогда не было.

Об этом спикер Дмитрий Разумков рассказал в снятом по случаю 100 дней работы парламента ролике. В нем глава Верховной Рады ходит по пустому сессионному залу и хвастается успехами. После каждого перечисленного законопроекта появляется короткая нарезка с депутатами от фракции "Слуги народа".

Интересное заявление: Разумков: В эту Раду многие прошли в первый и, очевидно, последний раз

Соответствующее видео Разумков обнародовал на своей фейсбук-странице.

Правильно говорят: если хочешь перемен, то надо начинать менять себя. Поэтому одним из первых законопроектов, которые приняла Верховная Рада, было снятие депутатской неприкосновенности,

- отметил Разумков.



В ролике Разумков разгуливает по пустому сессионному залу парламента и показывает работу исключительно однопартийцев / скриншот

Какие законы приняла Рада за 100 дней работы: видео

Что наголосовали нардепы за 100 первых дней работы Рады​:



Разумков рассказал об успехах Рады 9 созыва / скриншот



Законы он разделил по блокам / скриншот





Результаты работы спикер представил в коротком видеоролике / скриншот



Законы, принятые парламентом 9 созыва за 100 дней работы / скриншот



Результаты работы Рады за первые 100 дней / скриншот