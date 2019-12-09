Разумков отчитался о 100 днях работы Рады: в ролике только "слуги народа"
За 100 дней своей работы парламент 9 созыва успел принять 100 законов. Таких быстрых изменений в Верховной Раде, пожалуй, еще никогда не было.
Об этом спикер Дмитрий Разумков рассказал в снятом по случаю 100 дней работы парламента ролике. В нем глава Верховной Рады ходит по пустому сессионному залу и хвастается успехами. После каждого перечисленного законопроекта появляется короткая нарезка с депутатами от фракции "Слуги народа".
Интересное заявление: Разумков: В эту Раду многие прошли в первый и, очевидно, последний раз
Соответствующее видео Разумков обнародовал на своей фейсбук-странице.
Правильно говорят: если хочешь перемен, то надо начинать менять себя. Поэтому одним из первых законопроектов, которые приняла Верховная Рада, было снятие депутатской неприкосновенности,
- отметил Разумков.
В ролике Разумков разгуливает по пустому сессионному залу парламента и показывает работу исключительно однопартийцев / скриншот
Какие законы приняла Рада за 100 дней работы: видео
Что наголосовали нардепы за 100 первых дней работы Рады:
Разумков рассказал об успехах Рады 9 созыва / скриншот
Законы он разделил по блокам / скриншот
Результаты работы спикер представил в коротком видеоролике / скриншот
Законы, принятые парламентом 9 созыва за 100 дней работы / скриншот
Результаты работы Рады за первые 100 дней / скриншот