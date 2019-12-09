Разумков відзвітував про 100 днів роботи Ради: у ролику лише "слуги народу"
За 100 днів своєї роботи парламент 9 скликання встиг ухвалити 100 законів. Таких швидких змін у Верховній Раді, мабуть, ще ніколи не було.
Про це спікер Дмитро Разумков розповів у відзнятому з нагоди 100 днів роботи парламенту ролику. У ньому глава Верховної Ради ходить порожньою сесійною залою та хвалиться успіхами. Після кожного переліченого законопроєкту з’являється коротка нарізка з депутатами від фракції "Слуги народу".
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Відповідне відео Разумков оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.
Правильно кажуть: якщо хочеш змін, то треба починати змінювати себе. Тому одним із перших законопроєктів, які прийняла Верховна Рада, було зняття депутатської недоторканності,
– наголосив Разумков.
У ролику Разумков розгулює порожньою сесійною залою парламенту і показує роботу виключно однопартійців/ скріншот
Які закони прийняла Рада за 100 днів роботи: відео
Що наголосували нардепи за 100 перших днів роботи Ради:
Разумков розповів про успіхи Ради 9 скликання/ скріншот
Закони він поділив по блоках/ скріншот
Результати роботи спікер презентував у короткому відеоролику/ скріншот
Закони, прийняті парламентом 9 скликання за 100 днів роботи/ скріншот
Результати роботи Ради за перші 100 днів/ скріншот