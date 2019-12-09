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      Разумков відзвітував про 100 днів роботи Ради: у ролику лише "слуги народу"

      796 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / Getty images

      За 100 днів своєї роботи парламент 9 скликання встиг ухвалити 100 законів. Таких швидких змін у Верховній Раді, мабуть, ще ніколи не було.

      Про це спікер Дмитро Разумков розповів у відзнятому з нагоди 100 днів роботи парламенту ролику. У ньому глава Верховної Ради ходить порожньою сесійною залою та хвалиться успіхами. Після кожного переліченого законопроєкту з’являється коротка нарізка з депутатами від фракції "Слуги народу".

      Цікава заява: Разумков: У цю Раду багато людей пройшло вперше і, вочевидь, востаннє

      Відповідне відео Разумков оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

      Правильно кажуть: якщо хочеш змін, то треба починати змінювати себе. Тому одним із перших законопроєктів, які прийняла Верховна Рада, було зняття депутатської недоторканності,
      – наголосив Разумков.


      У ролику Разумков розгулює порожньою сесійною залою парламенту і показує роботу виключно однопартійців/ скріншот

      Які закони прийняла Рада за 100 днів роботи: відео

      Що наголосували нардепи за 100 перших днів роботи Ради: 


      Разумков розповів про успіхи Ради 9 скликання/ скріншот


      Закони він поділив по блоках/ скріншот


      Результати роботи спікер презентував у короткому відеоролику/ скріншот


      Закони, прийняті парламентом 9 скликання за 100 днів роботи/ скріншот


      Результати роботи Ради за перші 100 днів/ скріншот

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Законодавство Верховна Рада Дмитро Разумков
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