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      Разумков: У цю Раду багато людей пройшло вперше і, вочевидь, востаннє

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      Дмитро Разумков / Getty images

      Скандали, що раз по разу виникають у найбільшій фракції парламенту, – це погано. Вони, імовірно, пов’язані з тим, що багато депутатів пройшли до Верховної Ради вперше.

      Таку думку висловив спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю "Новому времени".

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      Я не веду статистику скандалів, але те, що вони є, – погано. Дуже велика кількість людей вперше у Верховній Раді, деякі з них, вочевидь, вперше й востаннє… Цих скандалів одиниці станом на сьогодні. Дуже хочу вірити, що цей показник не зростатиме,
      – наголосив політик.

      Разумков також не спростував інформацію про часту комунікацію "слуг народу" з Офісом Президента.

      До слова, під час скандалу з парламентарями Скороход і Поляковим, останній розповідав, що його викликали в ОП, запитували, чому він не голосує за законопроєкти.

      "Різні зустрічі відбувалися: і в Офісі Президента, і у Верховній Раді. Зрозуміло, що іноді ти цікавишся у нардепів, будуть вони підтримувати чи не будуть. Якщо не будуть, то чому. Комунікація з президентом та Офісом Президента відбувається регулярно. Раз в тиждень ми збираємося, спілкуємося – це усталена практика", – розповів Разумков.

      Спікер також не заперечив, що під час голосувань у Раді використовує шифри, заздалегідь підготовані для депутатів "Слуги народу". У голови Верховної Ради запитали, чи правда, що коли він вживає фразу "прошу визначитись і голосувати" – депутати можуть не голосувати, а коли звучить "прошу підтримати і голосувати" – точно потрібно голосувати за.

      Я ж теж людина, народний депутат, і я теж можу висловлювати свою позицію,
      – відповів на це Разумков.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Дмитро Разумков Слуга народу Верховна Рада Офіс Президента
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