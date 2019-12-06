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      Разумков: В эту Раду многие прошли в первый и, очевидно, последний раз

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      Дмитрий Разумков / Getty images

      Скандалы, которые раз за разом возникают в самой большой фракции парламента, – это плохо. Они, вероятно, связаны с тем, что многие депутаты прошли в Верховную Раду впервые.

      Такое мнение высказал спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью "Новому времени".

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      Я не веду статистику скандалов, но и то, что они есть, – плохо. Очень большое количество людей впервые в Верховной Раде, некоторые из них, очевидно, в первый и последний раз... Этих скандалов единицы на сегодня. Очень хочу верить, что этот показатель не будет расти,
      – подчеркнул политик.

      Разумков также не опроверг информацию о частой коммуникации "слуг народа" с Офисом Президента.

      К слову, во время скандала с парламентариями Скороход и Поляковым, последний рассказывал, что его вызвали в ОП, спрашивали, почему он не голосует за законопроекты.

      "Различные встречи происходили: и в Офисе президента, и в Верховной Раде. Понятно, что иногда ты интересуешься у нардепов, будут ли они поддерживать или не будут. Если не будут, то почему. Коммуникация с президентом и Офисом Президента происходит регулярно. Раз в неделю мы собираемся, общаемся – это устоявшаяся практика", – рассказал Разумков.

      Спикер также не исключил, что во время голосований в Раде использует шифры, заранее подготовленные для депутатов "Слуги народа". У председателя Верховной Рады спросили, правда ли, что когда он использует фразу "прошу определиться и голосовать" – депутаты могут не голосовать, а когда звучит "прошу поддержать и голосовать" – точно нужно голосовать за.

      Я ведь тоже человек, народный депутат, и я тоже могу высказывать свою позицию,
      – ответил на это Разумков.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Офіс Президента Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков
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