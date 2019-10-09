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      Разумков поддержал идею поста вице-премьера по временно оккупированным территориям

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / informator.press

      По мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, идея создания в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий уместна.

      Разумков рассказал в своем интервью "Интерфакс-Украина", что такое предложение ранее озвучивали некоторые народные депутаты, которые проживали на сегодня временно оккупированных территориях, или которые входят в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма.

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      Во время заслушивания программы действий правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, было достаточно уместное предложение по созданию позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо,
      – отметил Разумков.

      Он также добавил, что на форуме в Мариуполе, который пройдет под конец октября, будет обсуждена программа реинтеграции Донбасса. По мнению спикера парламента, в этом вопросе первоочередной является информационная политика.

      Вместе с тем Разумков подчеркнул, что залогом безопасности и территориальной целостности государства является сильная армия. В то же время спикер отметил, что дипломатическое направление более эффективное и поможет быстрее вернуть временно оккупированные территории под контроль Украины.

      Ранее Дмитрий Разумков отмечал, что действие закона об особом статусе Донбасса завершается 31 декабря 2019 года, а новый закон начнут разрабатывать после встречи в нормандском формате.

      Почему Украине нужен новый закон об особом статусе Донбасса? Предыдущий закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" был принят в 2014 году и действовал в течение 3 лет. Впоследствии срок его действия ежегодно продлевался.

      Сейчас новый закон об особом статусе, как и проведение выборов на оккупированном Донбассе, предусмотрен так называемой "формулой Штайнмайера", подписанной в Минске.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Война на Донбассе Новости Донецка Дмитрий Разумков Новости политики
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