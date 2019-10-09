Разумков підтримав ідею посади віцепрем'єра з тимчасово окупованих територій

На думку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, ідея створення в Кабінеті міністрів посади віцепрем'єр-міністра з питань окупованих територій є доречною.

Разумков розповів у своєму інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що таку пропозицію раніше озвучували деякі народні депутати, які проживали на сьогодні тимчасово окупованих територіях або які входять до складу комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Донбасу та Криму.

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Під час заслуховування програми дій уряду у Верховній Раді, на мій погляд, була досить доречна пропозиція щодо створення позиції віцепрем'єр-міністра з питань окупованих територій. Я думаю, що це було б непогано,

– зазначив Разумков.

Він також додав, що на форумі в Маріуполі, який проходитиме під кінець жовтня, буде обговорено програму реінтеграції Донбасу. На думку спікера парламенту, в цьому питанні першочерговою є інформаційна політика.

Разом з тим Разумков наголосив, що запорукою безпеки та територіальної цілісності держави є сильна армія. Водночас спікер зазначив, що дипломатичний напрям більш ефективний та допоможе швидше повернути тимчасово окуповані території під контроль України.

Раніше Дмитро Разумков зазначав, що дія чинного закону про особливий статус Донбасу завершується 31 грудня 2019 року, а новий закон почнуть розробляти після зустрічі у нормандському форматі.

Чому Україні потрібен новий закон про особливий статус Донбасу?Попередній закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" був ухвалений у 2014 році та був чинним протягом 3 років. Згодом термін його дії щороку продовжували.



Нині новий закон про особливий статус, як і проведення виборів на окупованому Донбасі, передбачений так званою "формулою Штайнмаєра", підписаною у Мінську.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал