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      Разумков признал, что Рада под его руководством нарушала регламент, и объяснил причину

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      Разумков объяснил, почему Рада нарушала регламент / liga.net

      Действующий регламент Верховной Рады построен так, что замедляет принятие важных законопроектов. Речь о норме, согласно которой депутаты имеют 10 дней на ознакомление с правками. По мнению спикера Рады, применение этой нормы в отношении некоторых законов о благосостоянии украинцев было бы проявлением неуважения.

      Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. 

      Читайте также: Верховную Раду не распустят, для этого нет оснований, – Разумков

      В студии, среди прочего, обсуждали нарушение положений регламента, которые допускали депутаты при принятии законов. Разумков считает, что работа Рады не была бы такой продуктивной, если бы регламент строго соблюдали. 

      Согласно регламенту, раздавать правки и таблицы (депутатам -–24 канал) должны за 10 дней. Если исходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверти того, что мы приняли,
      – заявил спикер Рады.

      По мнению Разумкова, норма о 10 днях замедляет работу депутатов в случаях, когда нужно быстро принимать мелкие изменения в законодательство. Особенно в законодательство о благосостоянии украинцев.

      О самых ожидаемых голосованиях Рады в 2020 – читайте в материале 24 канала. 

      Когда же говорится о больших законопроектах, в которые внесли много поправок, то "тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом".

      Я действительно стараюсь соблюдать регламент. Я хотел бы отметить, что мы ни разу не проголосовали за законопроект дважды, мы ни правки и ни предложения не приняли "с голоса" и не включили в законы,
      – отметил Разумков.

      И добавил: "Понимаете, при всем уважении к регламенту... Есть законопроекты, которые имеют большую кипу бумаг и надо их изучить – это одна ситуация. А есть законопроекты, где три правки".

      Откладывать закон о, например, улучшение жизни наших военнослужащих на три недели? С точки зрения регламента, это можно отнести к нарушениям. А с точки зрения человеческой логики – это будет неуважение, к, например, той же армии,
      – подытожил глава ВРУ. 

      Читайте также: Когда в Украине откроется рынок земли: мнение Разумкова

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Верховная Рада Законодательство
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